Teknisk handläggare
Markaryds Kommun / Fastighetsskötarjobb / Markaryd Visa alla fastighetsskötarjobb i Markaryd
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Markaryds kommun söker teknisk handläggare till fastighetsenheten.
Är du en noggrann lagspelare med intresse för fastigheter, avtal och teknik? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera struktur, service och utveckling - tillsammans med ett engagerat team? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vi är en kommun som vill se och ta vara på möjligheter och bygga kommunen tillsammans, genom att göra varandra bättre. Hos oss möter du kompetenta kollegor och engagerade chefer. Markaryds kommun är en mindre kommun med stora mål och hög trivsel.
Tekniska förvaltningen ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och består av sju enheter. Fastighetsenheten är en av dem - här arbetar ingenjörer, drifttekniker, vaktmästare och fastighetsskötare tillsammans för att förvalta och utveckla kommunens fastigheter, både gamla och nya.
När en av våra kollegor går i pension söker vi nu en teknisk handläggare som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten.
Din roll
Som teknisk handläggare blir du en viktig del av vårt team. Dina arbetsuppgifter är varierade och spänner över både teknik och administration. Du kommer bland annat att:
• hantera nyttjanderätts- och markupplåtelseavtal
• ansvara för nyckelhantering och säkerställa rutiner och dokumentation
• delta i projekt och andra ärenden kopplade till fastighetsförvaltning
• arbeta i AutoCAD, exempelvis med revidering av ritningar
• hålla dig uppdaterad kring LOU, branschregelverk och entreprenadformer
Kort sagt: du är med och ser till att våra fastigheter fungerar och utvecklas - för verksamheter, invånare och framtiden.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i gällande regelverk och ett intresse för ordning, struktur och kvalitet.
Vi tror att du är:
• tydlig och trygg i din kommunikation
• strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
• engagerad och bra på att skapa förtroende i samarbeten
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du möjligheter till en stimulerande utveckling och ett gott arbetsklimat i en mindre arbetsgrupp. Du blir en del av en enhet
med kompetenta kollegor och en stor arbetsglädje, vi stöttar och hjälper varandra när det behövs!
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid.
Individuell lönesättning tillämpas.
Sista ansökningsdag är 2025-09-30.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under rekryteringstiden, varav tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommun kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till oss! Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654), http://www.markaryd.se/ Kontakt
Enhetschef fastighetsenheten
Erika Jansson erika.jansson@markaryd.se 0433-72034 Jobbnummer
9497950