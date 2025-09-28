Teknisk handläggare - visstidsanställning
2025-09-28
Välkommen till en arbetsplats där ditt driv för innovation och hållbarhet är i fokus. Här får du använda din expertis och framtidens teknik för att skapa en tryggare och grönare värld. Som systemutvecklare hos oss blir du nyckelspelaren som formar LFV framtid genom banbrytande, hållbara lösningar. Här får du chansen att kombinera din kompetens med den senaste tekniken!
Om du är redo för en spännande utmaning och vill vara med och revolutionera framtidens flyg med smarta lösningar - då är vi arbetsplatsen för dig!
Om rollen
Som teknisk handläggare kommer du hantera ett antal frågeställningar inom telefoni, nätverk, radio, nätövervakning för Rakel.
Vi söker dig som:
• Har en akademisk examen eller motsvarande inom teknik, ingenjör, telekom eller IT.
• Har flera års erfarenhet inom nätövervakning eller motsvarande inom telekom eller IT.
• Har förståelse för tele- och datakommunikationsbranschen och dess nät och system.
• Har erfarenhet av strategiarbete och förändringsledning.
• Har förmåga att skapa struktur och systematik i verksamheten.
• Har erfarenhet av att jobba tekniskt med Rakel och erfarenhet av att jobba tekniskt inom telefoni och radio.
Du har även en flerårig erfarenhet av arbete inom teknisk service och support och av att utföra djupare felsökning på mjukvara och hårdvara. Har god kunskap om telefonilösningar, telefoni och växlar och nätverk och kommunikationsteknik.
Du behöver ha god kunskap kring IT-säkerhet och erfarenhet att jobba med säkerhetstekniska frågor och bör ha arbetat i stora IT-miljööer. Även ha erfarenhet av att arbeta med speciallösningar inom telefoni och växlar.
Du behöver även har kunskap om ITIL och du behöver ha erfarenhet av teknisk dokumentation.
• Förmåga att arbeta självständigt och effektivt i en teammiljö.
• Hög problemlösningsförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning med en omfattning om cirka 5-10 % från oktober och som längst under 6 månader.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller en personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Om LFV:
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!
Avdelningen System och Utveckling (SoU) bedriver kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster. Avdelningen ansvarar dessutom för LFV:s administrativa informationsteknologi, utvecklingsverksamhet samt systemplanering och anskaffning. Avdelningen ansvarar även för LFV:s tekniska utrustningar för flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst. Totalt har SoU ca 160 anställda.
