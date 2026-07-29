Teknisk förvaltningsledare för beredskapssystem till PTS
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2026-07-29
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Vill du vara med och utveckla framtidens digitala samhälle? IT-verksamheten på Post- och telestyrelsen utökas med fler medarbetare till följd av nya systeminföranden och nya uppdrag. Nu söker vi en teknisk förvaltningsledare för beredskapssystem som vill vara med i ett spännande förändringsskede.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Avdelningen för verksamhetsutveckling består i dagsläget av tre IT-enheter som ansvarar för drift, förvaltning, system-, verksamhets- och processutveckling. Vi arbetar både med egenutvecklade lösningar och standardsystem och ansvarar för PTS:s IT-system, webbplatser och e-tjänster samt för att stödja myndigheten i att effektivisera och utveckla våra arbetssätt.
"Jag som kommer vara din chef heter Katarina Almesten. Jag tror på tydliga mål, tillit och samarbete och på att de bästa lösningarna uppstår när olika perspektiv får mötas. Mitt fokus är att knyta ihop verksamhetens behov med teknik som gör verklig nytta. Genom struktur, nyfikenhet och prestigelöshet skapar jag förutsättningar för att både människor och utvecklingsarbete ska lyckas."
Om rollen
Som teknisk förvaltningsledare för beredskapssystem har du en central roll där du arbetar både operativt och strategiskt. Din vardag präglas av variation och samverkan – du följer upp ärenden, för en nära dialog med verksamheten och planerar samt driver förbättringar inom systemförvaltningen. Du fungerar som ett stöd till kollegor i deras arbete med kris- och beredskapssystem och håller dig kontinuerligt uppdaterad om nya funktioner och möjligheter i systemen.
I rollen har du ett övergripande ansvar för den långsiktiga förvaltningen och utvecklingen av myndighetens beredskapssystem. Du arbetar med att ta fram och vidareutveckla förvaltningsplaner och säkerställer en ändamålsenlig styrning inom området. Du ansvarar för att systemen förvaltas på ett strukturerat sätt genom hela livscykeln, inklusive behörighetsstyrning, samt att arbetet sker i enlighet med gällande regelverk inom exempelvis informationssäkerhet, GDPR och arkivering.
Du är en naturlig kontaktpunkt och eskaleringsväg i frågor som rör systemområdet, och fungerar som en viktig länk mellan verksamheten och IT. Du identifierar, analyserar och dokumenterar krav, samtidigt som du också samverkar med externa leverantörer. Du deltar aktivt i kravställning och testning i samband med nyutveckling och förändringsarbete, och medverkar vid upphandlingar enligt LOU. Vidare bidrar du till att säkerställa att myndighetens IT-miljö är stabil, effektiv och utvecklas i takt med verksamhetens behov.
Om dig
För att trivas i rollen är du samarbetsorienterad och lyhörd för andras kompetenser och perspektiv, och bidrar till ett gott samarbete genom att dela med dig av din kunskap och respektera olika arbetssätt. Du arbetar strukturerat med tydliga processer, planerar ditt arbete väl och säkerställer att uppgifter slutförs inom givna tidsramar. Samtidigt är du lösningsorienterad med god prioriteringsförmåga och ett pragmatiskt förhållningssätt som gör att du snabbt hittar fungerande lösningar i det dagliga arbetet. Du har även en stark analytisk förmåga, där du kan se logik och samband i komplex information och väga olika lösningsalternativ mot varandra, utan att tappa det långsiktiga perspektivet.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemvetenskap, IT utveckling, teknik eller samhällsvetenskap alternativt för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet.
Flerårig praktisk arbetslivserfarenhet av förvaltningsledning av IT-system.
Arbetslivserfarenhet av verksamhetsnära samverkan mellan IT och verksamhet.
Praktisk arbetslivserfarenhet av leverantörsstyrning och arbete i komplexa IT miljöer.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god kunskap i tal och skrift på engelska.
Det är även meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet av beredskapsfrågor i regulatoriska och säkerhetskänsliga miljöer.
Arbetslivserfarenhet av förändringsledning, verksamhetsutveckling och projektledning till exempel vid införande av nya system, större uppgraderingar, eller motsvarande.
Teknisk bakgrund med förståelse för IT-arkitektur.
Kunskap inom området elektronisk kommunikation.
Arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet samt erfarenhet av LoU.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir förvaltningsledare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Katarina Almesten på katarina.almesten@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 19 augusti.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- Och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://pts.se/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Kontakt
HR-specialist
Jessica Petersson jessica.petersson@pts.se Jobbnummer
10014568