Teknisk Förvaltare till Stena Fastigheter i Malmö
Roi Rekrytering Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-07-06
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Vill du vara med och skapa struktur och långsiktighet i den tekniska förvaltningen för ett av Malmös största fastighetsbestånd? Vi söker nu en Teknisk Förvaltare till Stena Fastigheter i Malmö
Om rollen
Teknisk Förvaltare innebär att du är vår specialist avseende teknisk förvaltning. Du har en nyckelroll i att säkerställa en strukturerad, långsiktig och affärsmässig teknisk förvaltning av Stena Fastigheters fastighetsbestånd som finns i Malmö, Lund, Lomma, Bjärred och Landskrona. Du utgår från kontoret i Malmö, tillhör organisatoriskt energiavdelningen och rapporterar till Energichefen.
Rollen är starkt förankrad i vardagen ute i områdena, och du förväntas regelbundet vara på plats och alternera mellan de olika förvaltningskontoren. Du blir den som håller ihop tekniska arbetssätt, myndighetskrav, underhållsplaner och dokumentation, så att förvaltningen får ett tydligt stöd och tekniska risker minskar.
Vi jobbar hela tiden med att göra saker smartare och enklare, bland annat med hjälp av AI, och vi hoppas att du är nyfiken och gillar att testa nya sätt att jobba.
Några av dina viktigaste arbetsuppgifter:
Ansvara för att skapa struktur, standard och effektiva arbetssätt inom teknisk förvaltning
Fungera som tekniskt stöd och viktigt bollplank i förvaltningsorganisationen
Vara pedagogisk i din roll och bidra till att höja kompetensnivån inom tekniska frågor i förvaltningen
Upprätta och följa upp underhållsplaner (kort- och långsiktiga)
Planera, budgetera och prognostisera kostnader för drift och underhåll
Leda och genomföra tekniska projekt, såsom renoveringar och ombyggnationer
Upphandla och samordna entreprenörer och leverantörer
Säkerställa att lagar, myndighetskrav och säkerhetsföreskrifter efterlevs
Vem söker vi?
Vi söker dig med flera års erfarenhet från teknisk förvaltning, drift, bygg- eller installationsprojekt, eller en liknande roll inom fastighetsbranschen. Du har god förståelse för byggnads- och installationsteknik och är van att läsa och tolka tekniska ritningar, beskrivningar och besiktningsprotokoll.
Det viktigaste är att du är strukturerad och analytisk, trivs med att skapa ordning och långsiktighet, och samtidigt har förmågan att göra tekniska frågor begripliga för både fastighetsvärdar, förvaltare och chefer.
Det är inte ett krav att du själv kan konfigurera styr- och reglersystem eller göra avancerade energiberäkningar – här finns stöd i energigruppen.
Vi tror att du:
Har relevant teknisk utbildning, exempelvis inom bygg, VVS, installation eller fastighetsteknik, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har arbetat med systemstöd såsom underhållssystem, felrapporteringssystem eller anläggningsregister
Är kommunikativ och pedagogisk i mötet med olika yrkesroller
Är handlingskraftig och uthållig och följer frågor hela vägen till genomförande och uppföljning
Är affärsmässig och kan koppla tekniska åtgärder till risk, kundnytta och ekonomi
Mer om Stena Fastigheter Malmö
Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 29 500 bostäder och 2 100 lokaler i storstadsregionerna. Utomlands äger och förvaltar vi fastigheter via Stena Real Estate. Vi utvecklar städer och förvaltar med omtanke. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker områdesutvecklingen tillsammans med de boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge. Stena Fastigheter är inne i en förändringsresa där vi fokuserar på digitalisering, nyproduktion och kunden. Hos oss involveras olika roller i projekt för att bidra med sitt perspektiv.
Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker områdesutvecklingen tillsammans med de boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge.
Läs mer om oss här
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan redan idag genom att ladda upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL (vi tar ej emot personligt brev).
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen samarbetar Stena Fastigheter Malmö med ROI Rekrytering.
Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg på lisa.alsterberg@roirekrytering.se
.
OSB! Vi kommer först att påbörja urval v.32.
Anställning hos: Stena Fastigheter Malmö AB
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
: Skeppsbron 13B (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Stena Fastigheter Kontakt
Lisa Alsterberg lisa.alsterberg@roirekrytering.se 0733941505 Jobbnummer
9994289