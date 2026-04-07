Teknisk förvaltare till SFV Stockholms slott
2026-04-07
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Fastighetsområde Stockholms slott förvaltar cirka 117 000 kvm BRA, vilket omfattar bland annat Kungliga slottet i Stockholm, Drottningholms slott med omgivningar, Kungliga hovstallet samt Hovförvaltningens hus vid Slottsbacken.
Merparten av lokalerna brukas av Kungliga Hovstaterna. Bland hyresgästerna finns även bostadshyresgäster, kommersiella hyresgäster samt publika verksamheter såsom museer.
Vi är ca 23 medarbetare som arbetar på kontoren vid Stockholms slott samt Drottningholm. Hos oss erbjuds du en omväxlande roll med stort mått av eget ansvar. Du får arbeta med spännande fastigheter där olika lokala förutsättningar utmanar din kreativitet och problemlösningsförmåga.
Din roll
I rollen som teknisk förvaltare ansvarar du för underhållsprojekt i fastigheterna inom Stockholmslott och Hovstallet m.m. Du arbetar långsiktigt och affärsmässigt med projekt av mycket varierande art och kommer även själv att leda projekt. I ditt ansvar ligger att ta fram underhållsplaner, budgetera, planera, samordna och följa upp underhållsprojekten samt arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Du deltar i verksamhetsplaneringen och avropar tjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). Du rapporterar till fastighetsförvaltaren.
SFV:s byggnader har höga kulturhistoriska värden vilket kräver en noggrann och varsam hantering för att bevaras inför framtiden. De flesta underhållsarbeten görs i nära samarbete med antikvarisk kompetens, slottsarkitekter och interna specialister på SFV. Naturligtvis samarbetar du även med förvaltningsområdets kundförvaltare, andra tekniska förvaltare och vår driftorganisation.
Modern funktionalitet, säkerhet, komfort och teknik är viktiga delar. Vi arbetar ständigt med energieffektivisering, långsiktig hållbarhet och tekniska förbättringar.Publiceringsdatum2026-04-07Profil
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning med inriktning mot något av områdena teknisk fastighetsförvaltning, projekt- och byggledning, arkitektur alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
För att passa i rollen behöver du ha:
flerårig erfarenhet av att driva och leda installations- och byggprojekt,
kunskap om fastigheters olika tekniska system.
erfarenhet från underhållsplanering,
arbete med kulturhistorisk värdefulla fastigheter,
säkerhetskänslig verksamhet,
entreprenadupphandling,
budgetering, verksamhetsplanering och uppföljning.
Meriterande
arbete med skyddsobjekt.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som teknisk förvaltare har du många kontakter, både inom SFV och externt. Då behöver du vara social, ha lätt för att kommunicera och vara bra på att samarbeta. Som person är du strukturerad.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande Daniel Biazzi, 010-478 70 91.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på http://www.sfv.se/.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119850".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
