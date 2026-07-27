Teknisk förvaltare till SFV Karlsborg
Statens Fastighetsverk / Byggjobb / Karlsborg Visa alla byggjobb i Karlsborg
2026-07-27
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Fastighetsverk i Karlsborg
, Örebro
, Flen
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV Karlsborg förvaltar byggnader så som Karlsborgs fästning, Vadstena slott, Linköpings slott, residensen i Jönköping, Mariestad och Karlstad, medeltida kyrkor samt bostäder och lokaler. Därtill tillkommer diverse anläggningar så som gatunät, VA-nät, el-nät, gatubelysning, fjärrvärmepanna med tillhörande fjärrvärmenät.
Modern funktionalitet, säkerhet, komfort och teknik är viktiga delar och vi arbetar ständigt med energieffektivisering, långsiktig hållbarhet och tekniska förbättringar. Våra fastigheter erbjuder oss ett varierat arbete i spännande kulturhistoriska miljöer. Besöksmålsarbete bedrivs på flertalet av våra anläggningar.
Fastighetsområdets kontor är placerat på Karlsborgs fästning och där arbetar elva medarbetare, fastighetschef, fyra tekniska förvaltare - underhåll, två tekniska förvaltare - drift, två fastighetsförvaltare, en ekonomiansvarig samt en förvaltningsassistent. Fastighetsområdet har idag köpt drift. Våra upphandlade driftsentreprenörer är kunniga och nyfikna och beredda att ta ansvar samt ikläda sig rollen som vår förlängda arm. De förstår vikten av att de uppfattas som en bra samarbetspart till både våra kunder och till oss som beställare.
Nu behöver vi ersättningsrekrytera en Teknisk förvaltare med fokus på driftsfrågor inför en kommande pensionsavgång.
Din roll
I din roll som teknisk förvaltare är du, tillsammans med en kollega, ansvarig för att arbeta med att följa upp och vidareutveckla rutiner avseende drift både för fastighetsområdets byggnader och för park/mark. Då du ingår i ett team är det viktigt att du är samarbetsvillig och prestigelös.
I uppdraget ingår att:
upphandla driftentreprenader med LoU
planera och genomföra driftmöten och kontraktsmöten med driftentreprenörer,
säkerställa att våra kvalitetsmål nås samt våra avtal följs genom att ansvara för kvalitetsmätningar och uppföljning av driften.
ständigt utveckla befintligt upphandlingsunderlag för köpt drift.
En mycket viktig del är att vårda våra kundrelationer. Som teknisk förvaltare har du många kontakter, både externt med hyresgäster, leverantörer och entreprenörer samt internt med kollegor på fastighetsområdet och andra delar av SFV.
Din profil
Vi söker dig som har:
enligt arbetsgivaren relevant gymnasieexamen alternativt relevant utbildning från högskola eller yrkeshögskola. (YH)
erfarenhet av arbete med till exempel fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsdrift och/eller markskötsel,
B-körkort,
goda kunskaper i svenska både i tal och skrift,
god förmåga att ta till dig nya datorsystem.
Meriterande:
Utbildning inom fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsdrift, markskötsel eller liknande, erfarenhet av fastighetsdrift och/eller markskötsel,
erfarenhet av fastighetsdrift och/eller markskötsel inom det kulturhistoriska området,
erfarenhet av projektledning (gärna ur flera roller såsom beställar-, konsult- eller entreprenörsperspektiv),
kunskap om LOU,
erfarenhet av arbete med driftorganisationer eller med avtal för köpt drift, erfarenhet av avtal ABFF15,
erfarenhet av arbete med infrastruktur över och under mark såsom Va-anläggningar och gata/park.
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver vara social, ha lätt för att kommunicera, skapa och underhålla personliga relationer och vara bra på att samarbeta. Samtidigt behöver du ha förmåga att arbeta självständigt och vara strukturerad.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att ringa rekryterande chef för att få information om hur du ska skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Torgny Sahlqvist, vik. fastighetschef. tfn 010-478 7463, (V31-32: 072-573 7463)
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på http://www.sfv.se/.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Mer information
Du anställs som: Teknisk förvaltare
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning
Placering: Karlsborg. Resor över dagen är vanligt förekommande, då vårt fastighetsområde har stor geografisk spridning. Enstaka planerade övernattningar förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: När arbetet tillåter finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av https://cms.sfv.se/Media/rercfjb3/policy-medarbetare-pa-statens-fastighetsverk-sfv.pdf
och hur det är att jobba hos oss på https://www.sfv.se/om-oss/karriar/
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
546 30 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
10011978