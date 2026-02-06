Teknisk förvaltare till Rosersbergs slott
2026-02-06
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som har vana att jobba som teknisk förvaltare fastighet.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026-03-09
• Längd: 2027-02-28, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar på plats ute på Rosersbergs slott.
Begränsade möjligheter till distansarbete.
"Under 2026 är Fastighetsområdet Ulriksdal i behov av teknisk förvaltare.
Tjänsten är placerad i Rosersbergs Slott (på plats). Resor i tjänsten kan förekomma. Rosersbergs Slott har hyresgäster som kan komma att kräva säkerhetsprövning inför projekt som de är involverade i. Hyresgästerna ansvarar för säkerhetsprövningen. Viktigt att personen ska kunna projektleda.
Byggnaderna har stora kulturhistoriska värden, vilket kräver en noggrann och varsam hantering för att bevaras inför framtiden. Modern funktionalitet, komfort och teknik är en viktig del och SFV arbetar ständigt med energieffektivisering, långsiktig hållbarhet och tekniska förbättringar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Teknisk förvaltare ansvara för den långsiktiga underhållsplaneringen så att fastigheternas ekonomiska och kulturhistoriska värde säkerställs. I samarbete med fastighetsförvaltare och driftorganisation initierar, utreder och bereder den tekniska förvaltaren inriktnings- och beslutsunderlag för underhålls- och ombyggnadsprojekt. Hen ansvarar sedan för genomförande av projekten och agerar projektledare. I ansvar ligger att budgetera, planera, upphandla, samordna och följa upp projekten.
Teknisk förvaltare jobbar även med uppföljning kring fastighetsägarrelaterade myndighetsbesiktningar som exempelvis brand och energi. Nära samarbete med fastighetsområdets andra tekniska förvaltare, fastighetsförvaltare, driftorganisation och övriga stödresurser sker.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsförvaltning och byggprojekt, alternativt förvärvat liknande kunskaper genom praktisk erfarenhet inom området.
• B-körkort
• minst 3 års erfarenhet av underhållsplanering
• minst 3 års erfarenhet av budgetering för planerat underhåll
• minst 3 års erfarenhet av att jobba som projektledare
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• minst 3 års erfarenhet inom offentliga upphandlingar (LOU 2016:1145)
• minst 3 år av erfarenhet av lagar, föreskrifter och andra krav som är kopplade till fastighetsägaransvaret samt entreprenadjuridik.
Meriterande om du:
• Har erfarenhet kring byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
• Har kunskaper inom fastighetsautomation
Vid eventuell intervju med kunden behöver du kunna beskriva i detalj arbetssätt och för att möjliggöra verifiering av kompetens och erfarenhet av arbetsområdet.
Om verksamheten
Detta låter väl som ett väldigt roligt uppdrag för en teknisk förvaltare med intresse för vårt kulturarv.
Tycker du att detta passar in på dig, ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5674". Omfattning
