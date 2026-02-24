Teknisk förvaltare till Regionfastigheter
Region Halland / Fastighetsskötarjobb / Halmstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Halmstad
2026-02-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om arbetet
I rollen som teknisk förvaltare på Regionfastigheter kommer du att ansvara för genomförande av underhålls- och verksamhetsprojekt från behovsanalys till genomförande och slutligen överlämning till berörda verksamheter.
Du kommer att ansvara för projekt i alla externa förhyrningar, där inte Region Halland är fastighetsägare, och även i de internt ägda fastigheterna inom ditt område. I de internt ägda fastigheterna leder, fördelar och utvecklar du även arbetet med driften av våra interna verksamheter genom uppföljning av det viktiga driftsavtalet med en intern leverantör.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
- upprätta och följa upp underhållsplaner
- driva utredningar samt olika typer av projekt, där du även har energi- och miljöperspektivet
- vara delaktig i löpande upphandlingar och avtal med leverantörer
- ansvara för den ekonomiska uppföljningen av projektet samt vara delaktig i arbetet med mål och budget där ditt ansvar är att ta fram kommande investeringar med underhållsplanerna som stöd
En viktig del blir att utifrån ditt helhetsperspektiv göra bedömningen vilka insatser som gör störst nytta för att nå våra affärsmässiga mål.
Du har ett nära samarbete med fastighetsteamet som du ingår i och där du bidrar med din kompetens kring drift och underhåll för att hjälpa teamet att uppnå sina mål och leveranser.
Regionfastigheter står inför stora förändringar i och med det politiska beslutet om ny sjukhusstruktur, lokalförsörjning Halland, och arbete pågår för fullt med att dokumentera våra processer och rutiner. Vårt mål är att kombinera linjeorganisationen med en processorienterad organisation.
Om arbetsplatsen
Du kommer att jobba på Regionfastigheter, en del inom Regionkontorets ekonomiavdelning. Vi ansvarar först och främst för förvaltnings-, bygg- och hyresfrågor. Det innebär att vi aktivt stödjer regionens verksamheter med funktionella, ändamålsenliga hållbara lokaler och anpassad infrastruktur.
Regionfastigheter består av tre avdelningar, Bygg och projekt, Förvaltning och System och Teknik. Du kommer att ingå i avdelningen Förvaltning. Idag har avdelningen fyra tekniska förvaltare och vi vill förstärka organisationen med ytterligare en teknisk förvaltare med arbetsområde Varberg och Kungsbacka.
Övriga kompetenser hos Regionfastigheter är förvaltare, byggprojektledare, informationsförvaltare och ingenjörer så som vvs-ingenjör, el-ingenjör, brandingenjör m.fl.
Vår verksamhet kan också uttryckas i fastigheter och kvadratmeter, vi förvaltar bl.a. vårdcentraler, sjukhus, skolor, tandläkar- och psykiatrimottagningar. Totalt ca 440 000 kvadratmeter plus dryga 90 inhyrda kontrakt runt om i Halland.
Det finns möjlighet till distansarbete men arbetet bedrivs med fördel på plats i direktkontakt med leverantörer och kunder.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskole-/universitetsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad yrkeserfarenhet av drift och underhåll av fastigheter eller motsvarande samt erfarenhet av att driva olika former av fastighetsprojekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, erfarenhet av upphandlingsförfarande samt av ett processorienterat arbetssätt.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad, kommunikativ, lugn och har en god samarbetsförmåga. Du är van att hantera många bollar i luften. För att säkerställa en god och säker kommunikation ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Linda Klawitter, Bitr. Fastighetschef 0702082894 Jobbnummer
9760173