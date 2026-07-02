Teknisk förvaltare till Higab
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2026-07-02
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Den här tjänsten är för dig med fastighetsteknisk bakgrund som har ett genuint intresse för hus och människor.
Hos Higab möter du en ovanligt bred teknisk miljö. Här finns teatrar, saluhallar, industribyggnader, arenor och kulturhistoriska byggnader – varje hus med sina egna förutsättningar, utmaningar och historia. I beståndet ingår många av Göteborgs mest kända och älskade hus, som Feskekôrka, Göteborgs konstmuseum, Ullevi och Stora Saluhallen.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team som samordnar det tekniska arbetet i våra fastigheter. Ni stöttar varandra i det dagliga arbetet med entreprenörskontakter, myndighetsbesiktningar och underhållsplanering, i nära samarbete med fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och drifttekniker. Tillsammans säkerställer ni att husen och hyresgästerna mår bra.
Om rollen
Som teknisk förvaltare har du helhetsbilden, från detaljerna i vardagen till de långsiktiga planerna. Du känner dina fastigheter väl, identifierar behov i tid, planerar insatser och säkerställer att arbetet genomförs med kvalitet och ett starkt kundfokus.
I rollen ingår bland annat att:
avropa drift och fastighetsskötsel
planera och beställa underhåll
hantera fakturor
genomföra besiktningar och säkerställa myndighetskrav
bidra i budgetarbete och ekonomisk uppföljning tillsammans med fastighetsförvaltare
löpande kommunicera med entreprenörer och hyresgäster
Arbetet är självständigt och du planerar i stor utsträckning din egen vardag utifrån fastigheternas och verksamheternas behov.
Vi söker
Vi söker dig med flerårig teknisk erfarenhet inom fastighetsområdet. Du har relevant eftergymnasial utbildning. Det är meriterande om du har en bakgrund inom VVS, styr- och reglersystem. Vi ser gärna att du arbetar som teknisk förvaltare idag. Du har tidigare arbetat i en självständig roll och har erfarenhet av att driva mindre projekt. Körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du trivs i en roll där du tar helhetsansvar och driver arbetet framåt. Du har god förmåga att se vad som behöver göras innan det blir ett problem.
Du samarbetar naturligt med andra, delar med dig av din kunskap och bidrar till ett prestigelöst arbetsklimat. Kontakten med hyresgäster är en självklar del i arbetet, och du möter alltid människor på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.
Du är också trygg i att arbeta med planerat underhåll – att beställa, instruera och följa upp entreprenörers arbete med kvalitet och tydlighet.
Varför Higab
På Higab arbetar vi inte bara med fastigheter. Vi förvaltar delar av Göteborgs gemensamma historia och framtid. Våra hus är viktiga platser i människors vardag, och det märks i engagemanget hos både medarbetare och verksamheter.
Här får du arbeta långsiktigt i en organisation med stark kompetens, hög trivsel och ett tydligt samhällsuppdrag. Du blir en del av ett bolag där människor bryr sig – om staden, om husen och om varandra.
Vi tror på kunskapsdelning och gemenskap, och genom både interna initiativ och sociala aktiviteter skapar vi utrymme för utveckling och trivsel. Självklart erbjuder vi även förmåner som friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Klicka på länken nedan för att skicka in din ansökan. Ansvarig för rekryteringen är Camilla Rippe, camilla.rippe@jeffersonwells.se
eller 0703-77 01 38. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2026-08-16.
Varmt välkommen med din ansökan.
Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter. I uppdraget ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling. Higab omsätter omkring 1 mdkr, har drygt 100 anställda och ett fastighetsbestånd på ca 615 000 m2. 31 av fastigheterna är byggnadsminnen.
Läs gärna mer om Higab och vårt arbete på higab.se eller följ oss i sociala medier. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Higab AB
(org.nr 556104-8587), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Rippe camilla.rippe@jeffersonwells.se 031000000 Jobbnummer
9989846