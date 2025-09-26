Teknisk förvaltare till Fastighetsdrift, Örnsköldsvik/Sollefteå
2025-09-26
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Regionfastigheter ska utifrån ett ansvarsfullt, med ett strategiskt, långsiktigt samt energieffektivt förhållningssätt; äga, förvalta, förädla och konvertera regionens fastigheter. Regionfastigheter skall även samverka för god och nära service till våra verksamheter.
Vill du ha ett roligt och utvecklande arbete där inget i vardagen står still och där du får vara tillsammans med många aktiva och kompetenta kollegor? Då är detta en möjlighet för dig! Vi söker nu en Teknisk Förvaltare med arbetsområde i Örnsköldsvik och Sollefteå. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Teknisk förvaltare till Fastighetsdrift, Örnsköldsvik/Sollefteå
Dina arbetsuppgifter
I din roll som Teknisk Förvaltare ansvarar du för Örnsköldsvik och Sollefteå sjukhus med tillhörande hälsocentraler, folkhögskola och hälsohem ur ett tekniskt perspektiv med att säkerställa en långsiktig hållbar fastighetsdrift på ett affärsmässigt sätt. Du bidrar till, och utvecklar det dagliga arbetet med drift och underhåll där det ställs höga krav på att du är en god samarbetspartner och förebild samt är proaktiv och initiativrik. I arbetet ingår:
att sammanställa och prioritera underhållsbehov
handla upp och beställa åtgärder av ramavtalsentreprenörer i samråd med driftpersonal och enhetschef
besvara fastighetsrelaterade frågor från hyresgäster
ansvara för att myndighetsbesiktningar, egenkontroller och andra lagstadgade fastighetskrav utförs
hantera arbetsorder, avvikelserapporter, attestera fakturor samt beställningar på material.
Du kommer att ingå i en grupp som består av 14 tekniker och en enhetschef.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har en utbildning som fastighetsförvaltare, byggprojektledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom fastighetsförvaltning
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en utbildning i Bas P, Bas U och underhållsplanering
Har erfarenhet av projektledning
Har erfarenhet av underhållsplanering av fastigheter
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning
Månadslön.
