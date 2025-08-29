Teknisk Förvaltare till Axis Communications!
Vill du vara med och säkerställa att Axis Communications fastigheter håller toppklass för innovation, samarbete och utveckling? Vi söker en erfaren Teknisk Förvaltare som vill ta ansvar för drift, underhåll och teknisk utveckling av deras lokaler, med fokus på hållbarhet, energieffektivisering och långsiktiga lösningar. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en arbetsmiljö där både människor och teknik kan växa. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Axis Communications är branschledande inom nätverksvideo och har samarbeten med partners över hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Med över 5 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder, utvecklar de innovativa och högkvalitativa lösningar som uppfyller kundernas krav.
Deras huvudkontor ligger i Lund med en miljö som genomsyras av prestigelöshet där alla medarbetare, oavsett roll, värdesätts högt och behandlas lika.
Axis Communications utökar teamet Premises Technical Operations, som ansvarar för drift och underhåll av Axis moderna kontors- och labblokaler i Lund. Teamet är en del av avdelningen Facilities, som även omfattar Facilities Services, Security och Project. Tillsammans arbetar man för att skapa en arbetsmiljö med hög servicenivå, säkerhet och trivsel för alla medarbetare. De förvaltar över 100 000 kvm moderna kontors- och laboratorieytor, där Premises Technical Operations har ett helhetsansvar för den tekniska driften av fastigheterna och arbetar nära drifttekniker, husvärdar och projektledare. Här präglas kulturen av samarbete, hjälpsamhet och ett gemensamt driv att hela tiden förbättra fastigheterna både ur ett hållbarhets- och verksamhetsperspektiv.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Som Teknisk Förvaltare får du en nyckelroll i att säkerställa att Axis Communications fastigheter är väl underhållna, energieffektiva och anpassade för framtidens behov. Du ansvarar för driftoptimering, planering och genomförande av underhåll samt teknisk utveckling av fastigheterna. Rollen omfattar även att arbeta proaktivt med digitalisering, energiprojekt och miljömål, samt att säkerställa att myndighetskrav följs. Du fungerar som beställare mot externa entreprenörer och stöttar byggprojektledare med teknisk kompetens vid ombyggnationer.
I rollen ingår också administrativa arbetsuppgifter, såsom dokumentation, uppföljning och hantering av tekniska fastighetssystem. Du kommer att ha breda kontaktytor både internt och externt, där du trivs med att kommunicera och samarbeta nära kollegor i olika funktioner. I rollen ingår även att driva upphandlingar och följa upp avtal med leverantörer för att säkerställa hög kvalitet.
Arbetet innebär ett brett ansvar där du får möjlighet att kombinera tekniskt kunnande med strategiskt tänkande och praktiskt genomförande. upphandling och även sedan avtalsuppföljning
Du blir en del av ett sammansvetsat team som värdesätter kunskapsdelning, prestigelöshet och att hjälpas åt när det behövs, alltid med målet att skapa en fastighetsmiljö där både människor och verksamhet kan utvecklas.
Du erbjuds
• En dynamisk roll där du både deltar i spännande projekt och aktivt bidrar till att utveckla företagets verksamhet
• En prestigelös miljö där idéer, kreativitet och innovativt tänkande uppmuntras och implementeras
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner så som flexibla arbetstider, företagsbonus, försäkringar, daglig frukost, egen Axis-cykel med mera
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, som exempelvis Fastighetsingenjör eller Teknisk förvaltare
• Har arbetslivserfarenhet av teknisk förvaltning eller motsvarande roll där du varit tekniskt ansvarig för kontorsfastigheter
• Har goda kunskaper i Office-paketet
• Har B-körkort
• Talar och förstår svenska samt engelska väl, då båda språken används i verksamheten
Det är meriterande om du har dokumenterad kunskap inom:
• Miljöcertifiering
• Processkyla
• Släckanläggningar
Som person är du positiv, energirik och ordningsam och för att trivas i rollen är det viktigt att du är serviceinriktad och tycker om variation i arbetet. Du har en stark förmåga att överblicka helheten, är strukturerad i ditt arbete och kan arbeta både självständigt och i team. Du är nyfiken, utvecklings- och lösningsorienterad och har ett stort intresse för hållbarhet och teknisk fastighetsförvaltning. Du kommer arbeta i team med drifttekniker och husvärdar och således är det viktigt att du är prestigelös och delar med dig av kunskaper och erfarenheter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ambitiös
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nyfiken på att veta mer om Axis Communications? Klicka här! Varaktighet, arbetstid, etc.
