Teknisk förvaltare med personalansvar
Vill du leda ett tekniskt team och ansvara för driften av innovativa fastigheter och parkeringsanläggningar? Nu söker Sankt Kors en teknisk förvaltare med personalansvar inom fastighetsteknik som vill kombinera operativ drift med utveckling och bidra till hållbara och funktionella miljöer.
Rollen innebär att du har ett brett ansvar tillsammans med ditt team att säkerställa en effektiv, säker och långsiktigt hållbar förvaltning av bolagets fastigheter och anläggningar.
Om rollen
Som teknisk förvaltare med personalansvar inom fastighetsteknik ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av fastigheter, byggnader och tekniska anläggningar.
Du leder en grupp fastighetstekniker i deras dagliga arbete och arbetar nära både interna funktioner och externa samarbetspartners. Rollen är central för att säkerställa att fastigheterna är tekniskt välfungerande, energieffektiva och trygga för de verksamheter och människor som använder dem.
Uppdraget innebär att utveckla arbetssättet mot ett mer proaktivt och planerat underhåll där tekniska system, data och långsiktig planering bidrar till en bättre kundupplevelse och en mer hållbar fastighetsdrift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda, planera och följa upp arbetet för ett team av fastighetstekniker.
Säkerställa drift, funktion och tillgänglighet i fastigheter och parkeringsanläggningar.
Ansvara för tekniska system såsom belysning, ventilation, passagesystem, laddinfrastruktur och övervakningssystem.
Arbeta med styr- och reglersystem samt följa upp energi- och driftdata.
Planera och följa upp förebyggande underhåll samt utveckla underhållsplaner.
Driva mindre investerings- och utvecklingsprojekt, exempelvis energieffektivisering eller installation av laddinfrastruktur.
Säkerställa att lagstadgade kontroller och besiktningar genomförs enligt gällande regelverk.
Ansvara för kostnadsuppföljning och prognoser inom ansvarsområdet.
Upphandla och följa upp avtal med entreprenörer.
Säkerställa dokumentation och rapportering av utförda åtgärder.
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund inom fastighet och erfarenhet av att leda andra i en operativ verksamhet.
Du har:
eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, bygg eller motsvarande.
flera års erfarenhet av fastighetsdrift eller teknisk förvaltning.
erfarenhet av arbetsledning eller personalansvar.
god teknisk förståelse inom el, VVS samt styr- och reglerteknik.
erfarenhet av digitala fastighetssystem och ärendehanteringssystem.
erfarenhet av budgetarbete och kostnadsuppföljning.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Det är meriterande om du har erfarenhet av:

upphandling enligt LOU.
För att lyckas i rollen är du en trygg och strukturerad ledare som kan prioritera i en föränderlig vardag. Med ett lösningsorienterat arbetssätt trivs du i en roll där operativt ansvar kombineras med utvecklingsarbete. Du uppskattar att arbeta i team och i en miljö där kollegor också fungerar som coacher.God kommunikativ förmåga gör att du skapar förtroende både i dialogen med tekniker och i samarbetet med entreprenörer, konsulter och interna funktioner.Vi tror också att du:
är drivande och ansvarstagande.
har ett starkt kund- och verksamhetsfokus.
ser möjligheter till förbättring och energieffektivisering i fastigheternas drift.
har ett tydligt säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.
Om Sankt Kors
Sankt Kors är en platsutvecklare med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Genom att bygga kreativa företagsmiljöer för nya företag och företag i förändring, stimulera samverkan, utveckla mobilitetslösningar och investera i innovativa projekt bidrar vi aktivt till näringslivets utveckling.Genom Dukaten bidrar vi till att göra Linköping tillgängligt, framkomligt och säkert, och via Vreta Kluster AB driver vi utvecklingen av de gröna näringarna.
Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköping Stadshus AB.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Sankt Kors med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenny Tell på jenny.tell@fasticon.se
.Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
