Teknisk förvaltare med inriktning mot Exchange
2026-02-26
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Fiberstaden söker en Teknisk förvaltare
Är du en driven och engagerad person med ett starkt intresse för IT och vill vara med och forma framtidens arbetssätt och tjänster inom IT? Då kan du vara den vi söker! Vi söker dig som vill arbeta med drift och underhåll.
Om Fiberstaden:
Fiberstaden är ett av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samägt bolag. Företaget levererar Stadsnäts- och IT-tjänster. Vi erbjuder möjligheten att ta steget in i en väletablerad organisation i ständig utveckling som utmärks av engagerade och ansvarstagande medarbetare. Arbetsplatsen är förlagd i nybyggda lokaler i centrala Hudiksvall bara ett stenkast från tåg och busstation.
Om rollen teknisk förvaltare:
Som teknisk förvaltare har du det operativa ansvaret för drift och underhåll av den applikatoriska och infrastrukturella IT-miljön för av ett eller flera IT-tjänsteområden. Rollen ingår i första hand i funktionen Drift- och underhåll. Som teknisk förvaltare kommer du arbeta med livcykelhantering vilket omfattar inköp, support, drift och underhåll samt avveckling av både applikationer och tillhörande infrastruktur med hänsyn till funktionella- och icke funktionella krav inklusive höga krav på säkerhet. I arbetsuppgifterna ingår även framtagande och utveckling av rutiner och arbetssätt. Du kommer dessutom delta i både kund- och leverantörsmöten samt i projekt som omfattar berörda IT-tjänsteområden.
Ansvar och arbetsbeskrivning:
Som teknisk förvaltare ansvarar du för den tekniska IT-miljön för ett eller flera IT-tjänsteområden samt de ärenden som uppkommer. Exempel på ansvar är att säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgänglighet på ett säkert sätt för att uppfylla de servicenivåer som överenskommits med kunden. Det innebär även att arbeta med riskhantering, efterlevnad av IT-säkerhetspolicyer och skydd av känslig information. Som teknisk förvaltare är du en viktig del av supportkedjan och eskaleringspunkt för 1: a linjens support och har tillsammans med 1: a linjen ansvar för att support sker enligt överens-komna servicenivåer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Teknisk drift och förvaltning - Ansvar för den dagliga driften och livscykelhanteringen av IT-miljön. Detta inkluderar:
• Praktiskt arbete: Installation, konfiguration, tekniskt underhåll, uppdateringar och felsökning
• Livscykel och status: Bedöma miljöns status och hantera den utifrån ett livscykel-perspektiv
• Nya lösningar: Planering, utformning och införande av nya tekniska lösningar tillsammans med kollegor
Support och ärendehantering - Fungera som ett stöd för organisationens supportkedja:
• Eskalering och prioritering: Agera eskaleringspunkt för 1: a linjen samt prioritera och säkerställa att ärenden åtgärdas inom utsatta servicenivåer
Utveckling och förbättringsarbete - Driva förbättringar av både teknik och metoder:
• Förbättringsförslag: Identifiera och föreslå optimeringar gällande IT-miljöns funktionalitet och kapacitet, samt utveckla processer och rutiner
• Genomförande: Ansvara för att driva och implementera beslutade förbättringar
Hantering av kunskap - Säkerställa och sprida kompetens genom att dela kunskap och information inom både 1: a och 2: a linjens support/drift och förvaltning
Dokumentation och kvalitetssäkring - Ansvara för löpande dokumentation av IT-miljön samt genomföra regelbundna uppdateringar av den tekniska dokumentationen.
Samverkan och relationer - Samverka utifrån de samverkansformer som finns fastställda:
• Externa och interna kontakter: Samarbeta med och representera Fiberstaden gentemot leverantörer och kunder
• Bemanning: Samverka med koordinator gällande bemanningsfrågor
Befogenheter - Som teknisk förvaltare har du befogenheter att:
• Att inom livscykelhanteringen utrusta den tekniska IT-miljön med tillbörlig utrustning, produkter och programvara
• Inom sitt ansvarsområde säkerställa att policys och riktlinjer för säkerhet, kvalitet och effektivitet samt hållbarhet följs
• Representera funktionen Drift och underhåll vid möten
Som teknisk förvaltare har du följande kunskap och förmågor:
• Mycket god kunskap och erfarenhet av Microsoft Exchange On-Line och On-Prem
• God kunskap inom den teknologi som Microsofts produkter är uppbyggd på
• God kunskap av mailfilter * God kunskap och förståelse för IT-säkerhet
• God kunskap inom IT Service Management (ITIL, OpenTrim eller motsvarande)
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du uppfyller några av dessa kriterier:
• Erfarenhet av Microsoft 365-portfölj
• Erfarenhet av Microsoft Entra ID
• Erfarenhet av Powershell
• Erfarenhet av Fortimail
• Erfarenhet av Windows server inklusive Active Directory
• Erfarenhet av att införa eller migrera E-postlösningar
• Erfarenhet av utgivning av certifikat till användare och system
• Erfarenhet från att arbeta inom kommunal verksamhet
Personliga egenskaper
Inom Fiberstaden arbetar personer som har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom IT. För att trivas i rollen som teknisk förvaltare ser vi gärna att du är självgående och strukturerad samt drivs av att lösa komplexa utmaningar. Att du kombinerar ett högt säkerhetstänk med en nyfikenhet på ny teknik ser vi som en självklarhet. Du trivs lika bra med att driva egna förbättringsprojekt som att samarbeta nära verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.Publiceringsdatum2026-02-26Övrig information
• Som anställd hos Fiberstaden erbjuder vi ett antal förmåner som friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt urvalstester
• B-körkort är ett krav
Tjänsten är placerad i Hudiksvall och är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Inför ett anställningsbeslut kommer en bakgrundskontroll genomföras.
Som teknisk förvaltare förväntas du att arbeta på plats med möjlighet till delvis distansarbete enligt överenskommelse.
För upplysningar om rollen som teknisk förvaltare eller rekryteringsprocessen kontakta: jobb@fiberstaden.se
vänligen ange "Teknisk förvaltare med inriktning mot Exchange" i ämnesraden.
Fackliga representanter nås via jobb@fiberstaden.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Urval sker löpande. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för anställning hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb@fiberstaden.se Arbetsgivarens referens
