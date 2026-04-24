Teknisk förvaltare för konsultuppdrag i Varberg
2026-04-24
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar gedigen expertis med djup förståelse för ledarskapsutmaningar och är engagerade i att rekrytera och hyra ut kvalificerade yrkesverksamma. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Teknisk förvaltare till konsultuppdrag i Varberg
Vill du arbeta brett med teknisk förvaltning i en verksamhet med samhällsviktig funktion där du både får ta ansvar för den dagliga driften och bidra till att utveckla arbetssätt och struktur framåt?
Vi söker nu en teknisk förvaltare till ett längre konsultuppdrag i Varberg.
Om uppdraget
I detta uppdrag kliver du in i en viktig roll där du både arbetar operativt med teknisk förvaltning och samtidigt bidrar till att utveckla och förbättra befintliga arbetssätt. Det finns ett behov av att se över rutiner, skapa tydligare struktur och säkerställa ett effektivt och hållbart förvaltningsarbete över tid.
Vår kund verkar i en verksamhet med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet, och ansvarar för ett varierat fastighetsbestånd som omfattar tekniskt avancerade anläggningar, kontor samt lager- och logistikfastigheter.
Du arbetar nära närmsta chef och blir en del av ett mindre team där samarbete, initiativförmåga och eget ansvar är centralt.
Uppdraget har en omfattning på 100 % med start omgående och förväntas pågå i 6-12 månader, med möjlighet till förlängning. Uppdraget utgår från kundens huvudkontor i Varberg, med möjlighet till viss flexibilitet och distansarbete några dagar i veckan framöver.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
I rollen som teknisk förvaltare ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv drift av fastighetsbeståndet samt bidra till utveckling av förvaltningsprocesserna.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för planering, samordning och uppföljning av underhålls- och åtgärdsinsatser inom fastigheternas tekniska system (t.ex. ventilation, el, VVS och övriga installationer)
Säkerställa att fastigheternas tekniska funktioner upprätthålls enligt fastställda underhållsplaner
Arbeta med och följa upp systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Identifiera förbättringsområden och bidra till att utveckla rutiner, arbetssätt och struktur inom förvaltningen
Strukturera, kvalitetssäkra och utveckla teknisk dokumentation
Vara delaktig i upprättande och uppföljning av avtal
Genomföra behovsanalyser kopplat till fastigheternas underhåll och utveckling
Samarbeta nära enhetschef samt koordinera interna och externa aktörerProfil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av teknisk förvaltning och är trygg i att arbeta självständigt i din roll.
Du har:
Erfarenhet av teknisk förvaltning av kommersiella fastigheter.
Förmåga att hantera både operativa frågor och mer utvecklingsinriktade uppgifter.
Erfarenhet av arbete med underhållsplanering och/eller myndighetskrav.
God förståelse för fastighetstekniska system.
Förmåga att skapa struktur och driva arbete framåt.
MeriterandeErfarenhet från verksamheter med höga krav på driftsäkerhet.
Tidigare arbete med att utveckla rutiner och processer inom förvaltning.
Erfarenhet av industri-, energi- eller logistikfastigheter.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är lösningsorienterad och har en förmåga att se vad som behöver förbättras, och också genomföra det.
Du trivs i en roll där du får kombinera struktur med flexibilitet och har lätt för att samarbeta med olika typer av personer i organisationen. Med ett driv och ett pragmatiskt förhållningssätt bidrar du till att skapa ordning, utveckling och långsiktighet i förvaltningsarbetet.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Annie Knipplén på annie.knipplen@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Konsultchef
Annie Knipplén annie.knipplen@fasticon.se
9873533