Teknisk förvaltare för konsultuppdrag
Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-01-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fasticon Kompetens AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Teknisk förvaltare till längre konsultuppdrag i Uppsala
Har du ett stort tekniskt intresse och vill arbeta med förvaltning av kommersiella fastigheter? Trivs du i en bred och ansvarsfull roll där teknik, hållbarhet och utveckling går hand i hand?
Då kan detta konsultuppdrag vara nästa steg för dig.
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en teknisk förvaltare som kan gå in i ett längre uppdrag med start omgående eller inom en månad, med preliminärt slutdatum hösten 2026. Uppdraget är på heltid och placeringsort är Uppsala.
Som teknisk förvaltare ansvarar du för den tekniska förvaltningen av kundens fastighetsbestånd och säkerställer att fastigheterna drivs effektivt, hållbart och enligt gällande krav.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Ansvar för teknisk drift, underhåll och utveckling av fastigheterna.
Planering och uppföljning av underhållsplaner och tekniska åtgärder.
Energioptimering och energieffektiviseringsåtgärder.
Upphandling, beställning och uppföljning av entreprenörer och konsulter.
Projektledning av tekniska projekt och investeringar.
Arbete i beställarroll med ansvar för ekonomi, kvalitet och tid.
Säkerställande av att lagkrav, myndighetskrav och interna riktlinjer efterlevs.Publiceringsdatum2026-01-15Bakgrund
Vi söker i första hand dig som har flera års erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning och känner dig trygg i att självständigt ansvara för den tekniska förvaltningen av en varierad och teknikintensiv fastighetsportfölj.
Vi söker med:
Teknisk högskoleutbildning eller YH-utbildning inom fastighet, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
God erfarenhet av energioptimering och energieffektivisering.
Vana av att upphandla, driva och följa upp tekniska projekt.
Goda kunskaper i entreprenadjuridik.
Erfarenhet av att arbeta i beställarroll.
Har du erfarenhet av kommersiella fastigheter är det meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du självgående, initiativtagande och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en samordnande roll med många kontaktytor, där du fungerar som en naturlig länk mellan olika funktioner och externa aktörer.
Du är trygg i dig själv och har en god kommunikativ förmåga som gör att du på ett professionellt sätt kan hantera olika intressenter. Du arbetar lösningsorienterat och bidrar till både stabilitet och utveckling i verksamheten.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer själv om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon.
Som anställd konsult hos Fasticon omfattas du av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort. Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därför komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Annie Knipplén annie.knipplen@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar och är engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till våra kunders långsiktiga framgång.
Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Annie Knipplén annie.knipplen@fasticon.se Jobbnummer
9687142