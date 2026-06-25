Teknisk förvaltare för konsultuppdrag
Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-25
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Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar gedigen expertis med djup förståelse för ledarskapsutmaningar och är engagerade i att rekrytera och hyra ut kvalificerade yrkesverksamma. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Teknisk förvaltare för konsultuppdrag i Stockholm
Vi söker nu en teknisk förvaltare till ett uppdrag hos en väletablerad retail-kedja. Rollen har ett operativt fokus och innebär ansvar för den tekniska driften och förvaltningen av ett större fastighetsbestånd.
Du blir en viktig kontaktperson mellan verksamheten, externa leverantörer och interna intressenter och bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt inom drift och underhåll. Uppdraget är på 50 % och löper under cirka 3-6 månader, med start i början på augusti. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera och följa upp tekniska drift- och underhållsärenden.
Samordna och följa upp leverantörer och serviceavtal.
Planera och följa upp förebyggande underhåll samt lagstadgade kontroller.
Delta i budget- och kostnadsuppföljning.
Medverka vid etableringar, ombyggnationer och mindre förbättringsprojekt.
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom teknisk förvaltning.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av teknisk förvaltning eller fastighetsdrift samt god kunskap om fastighetstekniska system. Du är van att arbeta med leverantörsstyrning och har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt. Som person är du självgående, kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Elin Eriksson på elin.eriksson@fasticon.se
(mailto:elin.eriksson@fasticon.se
).
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
(https://www.fasticon.se/)
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb
(https://www.fasticon.se/lediga-jobb). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476), https://fasticon.se/lediga-jobb
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Affärsområdeschef Bemanning
Elin Eriksson elin.eriksson@fasticon.se +46734154311 Jobbnummer
9978472