Teknisk förvaltare fokus energieffektivisering
Vill du vara med och driva omställningen mot ett mer hållbart fastighetsbestånd? I rollen som teknisk förvaltare hos oss får du en nyckelroll i att identifiera, analysera och genomföra energibesparande åtgärder i våra fastigheter i Södertälje och Linköping. Du är vår expert inom bygg, installationer och mark, med särskilt fokus på att minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Du ansvarar för att implementera energiprojekt och energisparprogram i befintlig fastighetsbestånd, och säkerställer att våra fastigheter uppfyller gällande lagar, miljökrav och myndighetsföreskrifter. Du är en drivande kraft i att introducera ny teknik och innovationer som bidrar till ett mer energieffektivt fastighetsbestånd.
Exempel på arbetsuppgifter:
Följa upp energianvändning i Mestro och rapportera till regionen
Initiera och leda energieffektiviseringsprojekt från idé till genomförande
Planera och upphandla entreprenörer med fokus på energiprestanda
Bevaka teknisk utveckling och implementera ny energiteknik i fastigheterna
Säkerställa att energirelaterade lagar och förordningar efterlevs
Bidra till utvecklingen av regionens fastighetsportfölj ur ett energiperspektiv
Stödja förvaltare med kalkyler och underlag för driftbudget kopplat till energifrågorProfil
Du har gedigen erfarenhet av teknisk drift av fastigheter och brinner för energieffektivisering. Du har mycket goda kunskaper inom underhållsplanering, energiuppföljning och projektledning samt förståelse för upphandling och regelverk. Som person är du analytisk, lösningsorienterad och har ett starkt driv att förbättra energiprestanda i fastigheter.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning motsvarande högskoleingenjör/YH
Minst tre års erfarenhet av teknisk förvaltning eller motsvarande
Erfarenhet av fastighetsdrift, underhållsprojekt, energifrågor och upphandlingar
B-körkort
Intresse för digitalisering och ny teknik inom fastighetsteknik
Om Sveafastigheter
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar långsiktigt med att erbjuda en bredd av hyresrätter där människor trivs, känner sig trygga och vill bo kvar. Med stort engagemang kombinerar vi affärsmässighet med samhällsansvar, och vi har kul på vägen!
Hos Sveafastigheter får du arbeta i ett värderingsstyrt bolag där samhällsnytta, affär och hållbarhet går hand i hand. Du får ett stort mandat att driva din verksamhet, tillgång till ett starkt internt stöd och blir en del av en arbetskultur där vi utvecklas tillsammans.
