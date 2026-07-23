Teknisk förvaltare
Statens Fastighetsverk / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Är du lösningsorienterad, har god kunskap av byggnadsteknik och är intresserad av utmaningen att arbeta med kulturhistoriska miljöer? Nu söker vi dig som vill vara med och förvalta våra fastigheter.
Vi behöver förstärka vår förvaltningsorganisation inom fastighetsområde Stockholm öst och söker därför en teknisk förvaltare. Fastighetsområde Stockholm öst förvaltar byggnader och mark i centrala Stockholm, Östermalm samt Frescati. Bland våra hyresgäster finns bland annat teatrar, myndigheter, museer, restaurangverksamhet samt kontor. Inom fastighetsområdet finns fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare, förvaltningsassistenter samt en driftorganisation som du kommer att ha ett nära samarbete med. En viktig del är att vårda våra kundrelationer med hyresgäst, egen driftorganisation och den övriga förvaltningen.
Din roll
Som teknisk förvaltare bevarar och utvecklar du en eller flera fastigheter genom strategisk underhållsplanering samt projekt- och byggledning av åtgärder och projekt inom fastighetsområdets ansvar. Som teknisk förvaltare ansvarar du tillsammans med ditt fastighetsteam för fastigheternas tekniska status och dess uppföljning inom till exempel miljö, kvalitet, energi, kulturarv och långsiktig hållbarhet.
Rollens primära samarbetspartners är fastighetsförvaltare, drifttekniker och förvaltningsassistent i etablerat förvaltningsteam samt driftchef och gruppchef. Dessutom ingår nära samarbete med hyresgäster, energisamordnare, teknikstöd, projektledare, brandskydds- och ekonomiansvarig samt entreprenörer. SFV:s byggnader har stora kulturhistoriska värden, vilket kräver en noggrann och varsam hantering för att bevaras för framtiden. Modern funktionalitet, komfort och teknik är också viktiga delar. Vi arbetar ständigt med energieffektivisering, långsiktig hållbarhet och tekniska förbättringar. Som teknisk förvaltare deltar du i verksamhetsplanering och budgetarbete och följer upp myndighetsbesiktningar och teknisk dokumentation för respektive fastighet.
Du rapporterar till gruppchef.Publiceringsdatum2026-07-23Profil
Vi söker dig med högskoleutbildning eller YH-utbildning, alternativt har du förvärvat liknande kunskaper genom praktisk erfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av underhållsplanering, upphandling, byggprojektledning (beställarorganisation), byggnadsteknik, entreprenadjuridik och ekonomi. Det är meriterande om du har inriktning mot tekniska installationer så som ventilation, brand, styr och regler etc. Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete i fantastiska miljöer där du får ett stort ansvar för fastigheter och hyresgäster. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, trygg och relationsskapande. Du är van att kommunicera tydligt och med korrekt svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef David Jost tfn 010 478 77 50.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning. Resor ingår i tjänsten.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placering: Stockholm
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av våra förmåner och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
103 16 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
10010101