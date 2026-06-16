Teknisk förvaltare
Newsec Property Asset Management Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-06-16
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Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett komplett utbud av tjänster inom Property Asset Management och Advisory. Sedan starten 1994 har Newsec vuxit till cirka 2 500 medarbetare verksamma på de sju nordiska och baltiska marknaderna och är idag Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Nu söker vi en Teknisk fastighetsförvaltare till vårt team i Malmö.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som Teknisk förvaltare arbetar du för att på bästa sätt uppfylla kundens målsättning i förvaltningsavtalet. Du ansvarar för att driva och utveckla tilldelade fastigheters tekniska underhåll avseende ekonomi, drift, renhållning, säkerhet, återvinning, energibesparing på kort och lång sikt samt uppfylla kundernas kvalitets- och miljömål.
Exempel på andra ansvarsuppgifter:
Operativt ansvarig för att upprätta underhållsplaner samt upprätta/utföra underhållsbesiktningar.
Operativt ansvarig för upphandling och kontroll av löpande och planerat underhåll samt verka för att aktuella fastigheter har de mest miljövänliga och kostnadseffektiva entreprenörsavtalen.
Operativt ansvarig för drift- och underhållsbudget samt prognos i samråd med Kontraktsförvaltare.
Ansvara för inköp, kvalitetssäkring och utvärdering av ramavtal- och objektavtalade leverantörer.
Ansvar för att kontinuerligt bedriva kundvård gentemot kunder och hyresgäster.
Strategiskt ansvar för arbetsmiljö samt systematiskt brandskyddsarbete, myndighetsbesiktningar, skyddsronder och att lagar följs.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning de första 6 månaderna och placerad i Malmö.Profil
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom fastighet alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
Flerårig fastighetsteknisk erfarenhet inom drift och underhåll
Goda kunskaper inom ekonomi samt budgetarbete
Erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete
Goda kunskaper svenska och i engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
God förståelse för hur tekniska installationer fungerar och samverkar
Erfarenhet av arbete med olika typer av fastigheter, t.ex. kommersiellt, bostäder och omsorgsfastigheter
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är självgående, initativtagande, ansvarstagande har en god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga kundrelationer. Du förstår innebörden av att arbeta i en konsultroll och ser lösningar som är de bästa för kunden.
Vår värdegrund
För oss är det viktigt att du vill arbeta i enlighet med vår värdegrund Passion for colleagues and clients och att du känner för våra kärnvärden: Excellence, Innovation, Integrity och Impact. Du trivs i en kunskapsdriven organisation där medarbetaren sätts i första rummet och delar vår övertygelse om att engagerade och nöjda medarbetare ger oss nöjda kunder. Du strävar efter att leverera lösningar och tjänster av högsta kvalitet och motiveras av att överträffa våra kunders förväntningar såväl som som marknadens högsta nivå. Du är nyfiken och utvecklingsinriktad, med vilja att pröva nya idéer, driva förändring och våga tänka nytt. Samtidigt agerar du med hög affärsetik, integritet och med kundens bästa i fokus i varje uppdrag.
Mer om Newsec
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en dynamisk miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Vi investerar i din utveckling genom löpande utbildning och karriärvägar. Du blir en del av ett framgångsrikt företag där nyfikenhet och modet att våga göra annorlunda uppmuntras. Newsec arbetar kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och trivsel.
Våra medarbetare erbjuds flera förmåner med fokus på bland annat hälsa. Genom att främja våra medarbetares hälsa tror vi på en ökad produktivitet och hållbar organisation.
Kontoret är vår huvudsakliga arbetsplats och det är här vi skapar förutsättningar för samarbete, utveckling och gemenskap. Det är på våra kontor vi bygger vår kultur och skapar värde tillsammans, samtidigt värnar vi om flexibilitet för våra medarbetare.Så ansöker du
Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och innefattar ett personlighetstest samt ett test för att pröva logisk slutledningsförmåga. På slutkandidat genomförs en bakgrundskontroll. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
På grund av GDPR tar vi ej emot din ansökan via mejl. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.newsec.se,
där hittar du även våra andra lediga tjänster och har dessutom möjlighet att Connecta med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909805-2056327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newsec Property Asset Management Sweden AB
(org.nr 556348-0283), https://karriar.newsec.com
Davidshallsgatan 16 (visa karta
)
211 45 MALMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Newsec i Sverige Jobbnummer
9966829