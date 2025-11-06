Teknisk förvaltare
Som teknisk förvaltare är du nyckeln till fastigheternas långsiktiga värde och funktion. Randstad söker dig som kombinerar djup teknisk expertis med affärsmannaskap för att leda förvaltningsarbetet hos våra kunder.
Du får helhetsansvar för det tekniska innehållet i fastighetsportföljen och fungerar som den centrala länken mellan drift, projekt och strategiska mål. Rollen kräver tydligt ledarskap i relationen med externa entreprenörer och en genuin serviceanda i mötet med fastighetsägare och styrelser.
Ansvarsområden
Exempel på ansvarsområden:
Upprätta underhållsplaner (PU) och driva projekt, från kravställning till besiktning.
Ansvara för analys av driftstatistik, energioptimering och implementering av tekniska lösningar.
Hantera hela kedjan av upphandling, avtalsskrivning och kvalitetskontroll av entreprenörer.
Bidra till budget och prognos. Säkerställa efterlevnad av lagar, myndighetskrav samt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Fungera som teknisk rådgivare åt kunder/styrelser och hantera extern/intern teknisk kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
Relevant eftergymnasial teknisk utbildning (YH/Högskola) eller motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Stark kunskap inom byggnadsteknik, installationer (VVS, el, ventilation) samt erfarenhet av beställarrollen.
Ekonomisk medvetenhet och vana vid budgetering/uppföljning.
Erfarenhet av ledarskap, exempelvis som projektledare eller avdelningschef inom fastighetsbranschen.
Personliga nyckelegenskaper: analytisk, strukturerad, initiativrik, skicklig kommunikatör och hög servicekänsla.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av styrelsearbete.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
