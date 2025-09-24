Teknisk förvaltare - Fastighetsautomation
2025-09-24
Var med och bygg det goda livet i Västra Götalandsregionen.
Regionområde Västfastigheter bygg och förvaltning har kundansvar, är representant för fastighetsägaren i frågor som rör regionens fastighetsbestånd och försörjer regionens verksamheter med lokaler.
Område Sjukhusfastigheter SU består av tre enheter, Sahlgrenska, Östra och Mölndal och ansvarar för lokalförsörjningen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Vi genomför byggprojekt för att ta hand om det som redan finns och när vi behöver bygga nytt. Vi samordnar övergripande behov och möter hälso- och sjukvårdsverksamheten på en samlad och strategisk nivå avseende lokalförsörjningsfrågor.
Vi söker två nya medarbetare - en med inriktning på teknisk förvaltning och projektstöd med placering vid vår enhet på Sahlgrenska sjukhuset.
Den andra tjänsten är till 50% inriktad på teknisk förvaltning och projektstöd men även med 50% ansvar som systemägare och förvaltare/utvecklare av överordnat system AVEVA Plant SCADA för hela område SU samt vissa delar av övriga regionen. Denna tjänst är placerad i enhet Mölndal.
Vänligen ange i din ansökan vilken tjänst du är intresserad av, eller om du är öppen för båda.
Om rollen
Du kommer att ansvara för den tekniska förvaltningen och utvecklingen av fastighetsautomation (styr och övervakningssystem) inom enheten Sahlgrenskas fastighetsbestånd.
I rollen arbetar du med allt från långsiktig utveckling och förvaltningen till dagliga frågeställningar kring systemen. Du arbetar i tidiga skeden med planering av reinvesteringar och underhåll och initierar igångsättning av projekt. Du kommer även att arbeta som sakkunnig med kravställning och uppföljning i kund-, underhålls- och investeringsprojekt.
Inom organisationen finns både lokal och regional teknikgrupp inom området som tillsammans arbetar med gemensam utveckling och kravställning. Där kommer du bidra med dina erfarenheter och vid behov få stöd i beslut.
I ditt dagliga arbete kommer du ha stor samverkan med dina kollegor på enheten och området som består av fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare och projektledare.
I din roll kommer du att ha kontakt både med leverantörer och regionens verksamheter som nyttjar våra lokaler. Samverkan med vår driftorganisation är en naturlig och viktig del i arbetet. Uppdrag kan befinna sig på samtliga sjukhustomter i Göteborg och Mölndal. B-körkort är ett krav.
Vad behöver du ha med dig sedan tidigare?
Vi söker dig som är högskoleingenjör inom området eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du ska ha bred erfarenhet av fastighetsautomation.
Du är handlingskraftig, har ett systematiskt arbetssätt och har lätt för att organisera ditt arbete och prioritera på ett effektivt sätt. Du har förmågan att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Du är stabil och främjar en förtroendeskapande atmosfär.
Följande är meriterande:
Kunskap om VVS tekniska system
Erfarenhet av fastighets och byggbranschen
Kunskap om byggprocessen
Erfarenhet av sjukhuslokaler
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till hållbara miljöer. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
