Teknisk fastighetsförvaltare till Varberg Energi
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Varberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Varberg
2026-04-22
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning och vill ta stort ansvar och bidra till en välfungerande drift och utveckling? Trivs du i en vardag där struktur, samordning och kvalitet står i centrum? Då har vi tjänsten för dig!
Varberg Energi är en viktig aktör inom energilösningar och infrastruktur i Varberg. Nu söker de en teknisk fastighetsförvaltare för ett konsultuppdrag med omgående start, där du får en central roll i att säkerställa fastigheternas tekniska funktion och underhåll.
Som teknisk fastighetsförvaltare kommer du att:
• Säkerställa att åtgärder enligt underhållsplan genomförs i rätt tid och med rätt kvalitet
• Planera, samordna och följa upp underhålls- och åtgärdsinsatser inom ventilation, el, VVS och övriga installationer
• Avropa, upphandla och leda externa entreprenörer och tekniska specialister
• Följa upp utförda arbeten avseende kvalitet, kostnad och tid
• Bevaka felavhjälpning samt säkerställa att brister åtgärdas skyndsamt och korrekt
• Initiera åtgärdsbehov utifrån fastigheternas skick och tekniska status
• Utveckla och följa upp rutiner och riktlinjer för drift, underhåll och felhantering
• Fungera som tekniskt stöd till beställaren i frågor kring drift och underhåll
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Varberg Energi. Uppdraget är på heltid med omgående start och sträcker sig över 6-12 månader, med god möjlighet till förlängning. Arbetet utförs på plats i Varberg.
Uppdraget omfattar primärt följande fastigheter:
Huvudkontor och lager på Västkustvägen 50
Kontor på Flisans Värmeverk, Östra Hamngatan 20
Mindre lager- och kontorslokal i Tvååker
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning eller liknande roll
Har god teknisk förståelse inom exempelvis VVS, el och ventilation
Är van vid att samordna entreprenörer och följa upp leveranser
Arbetar strukturerat och har god förmåga att planera och prioritera
Är lösningsorienterad och tar initiativ till förbättringar
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en samordnande roll
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, noggrann och har ett starkt driv att säkerställa kvalitet i alla led. Du trivs med att ha många kontaktytor och är trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde.
Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västkustvägen 50 (visa karta
)
432 42 VARBERG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com
9869438