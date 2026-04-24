Teknisk fastighetsförvaltare till kund i Varberg
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Som teknisk förvaltare ansvarar du för att fastighetens tekniska funktioner och långsiktiga underhåll säkerställs i enlighet med fastställd underhållsplan. Uppdraget omfattar att planera, samordna och följa upp underhålls- och åtgärdsinsatser inom samtliga relevanta teknikområden, såsom ventilation, el, VVS och övriga installationer.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Säkerställa att åtgärder enligt underhållsplanen genomförs i rätt tid och med rätt kvalitet
Avropa/upphandla, leda och samordna externa entreprenörer och fackkompetenser
Följa upp utförda arbeten avseende kvalitet, kostnad och tid
Bevaka och samordna felavhjälpning samt säkerställa att identifierade brister åtgärdas skyndsamt och korrekt
Initiera behov av åtgärder utifrån fastighetens skick och tekniska status
Införa, utveckla och följa upp rutiner och riktlinjer för drift, underhåll och felhantering
Fungera som tekniskt stöd till beställaren i frågor rörande fastighetens drift och underhåll
Uppdraget är på heltid med placering i Varberg, och sträcker sig 6-12 månader med möjlighet till förlängning.
Om dig
För att lyckas i rollen som teknisk förvaltare ser vi gärna att du har en utbildning inom fastighetsförvaltning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Som person är du engagerad, lösningsorienterad och initiativtagande. Du har en god teknisk kompetens och trivs med att samarbete med andra.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med 6 månaders visstidsanställning, vilket betyder att du är anställd av Adecco och uthyrd till kund. På lång sikt kan även en direktanställning hos kunden vara aktuellt. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Emma Andersson via emma.v.andersson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
