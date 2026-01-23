Teknisk elmontör till Revent International AB!
Har du elbakgrund och erfarenhet av montering och koppling av elskåp?
Då kan du komma långt hos oss på WeStaff Sweden! Vi söker nu en skicklig elskåpsmontör till vår kund Revent, ett teknikföretag norr om Stockholm som tillverkar stora industriugnar med högkvalitativa produkter inom el och digital styrning. Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Vi söker nu elskåpsmontörer till ett teknikföretag norr om Stockholm som arbetar med högkvalitativa produkter inom el och digital styrning. I rollen kommer du att arbeta praktiskt med montering och koppling av elskåp och elutrustning enligt ritningar och elscheman. Du blir en del av ett team där noggrannhet, samarbete och kvalitet står i fokus, och du bidrar till att produktionen flyter på så smidigt och effektivt som möjligt
Exempel på arbetsuppgifter
• Montering och koppling av elskåp och elutrustning enligt ritningar och elscheman.
• Märkning av elskåp och värmesektioner.
• Utföra besiktning, isolationstester, funktionstester och dubbelkontroller.
• Programmering av systemkort samt tillverkning av kablage och manualer.
• Avrapportera arbetsordrar i affärssystemet.
• Rapportera avvikelser och bidra till förbättrade arbetsmetoder.
Vem är du?
Vi söker dig som har en elektrisk bakgrund och trivs i en praktisk, teknisk roll. Du är noggrann, ordningsam och ansvarstagande, har lätt för att samarbeta i grupp, och är van att ta egna initiativ. Du måste kunna hantera tunga lyft och arbeta med stora industriella komponenter. Kvalifikationer
• Elbakgrund, t.ex. elutbildning eller yrkeserfarenhet inom el & energi.
• Kunna läsa och förstå elscheman.
• Erfarenhet av montering och koppling av elskåp.
• Klara av tunga lyft (industriugnar och större komponenter).
• Allmän datakunskap.
• Svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av finmontering, lödning eller arbete i ESD-säker miljö.
• Tidigare arbete inom industri/produktion med större maskiner eller ugnar. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
