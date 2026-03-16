Teknisk Elektronikkoordinator
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Är du intresserad av att arbeta med teknisk dokumentation för elektroniksystem i tekniskt avancerade försvarssystem? Vill du bli en del av en växande utvecklingsorganisation och arbeta med avancerade missilsystem tillsammans med kompetenta kollegor? Då kan rollen som Teknisk Elektronikkoordinator vara rätt för dig.
Sektionen Elektroniksystem tillhör elektronikavdelningen med över 100 medarbetare som arbetar genom hela utvecklingskedjan, från teknik- och produktstudier till färdig produkt och produktunderhåll.
På Saab Dynamics arbetar vi tillsammans för ett gemensamt uppdrag: att bidra till ett tryggare samhälle. Vi utvecklar, tillverkar och underhåller världsledande produkter och system för kunder över hela världen.
Din roll
Som teknisk elektronikkoordinator ansvarar du för att säkerställa att produkten utvecklas enligt ett standardiserat processflöde samt att den tekniska dokumentationen är sammanhängande och korrekt. I rollen ingår även ansvar som granskningsledare inom teknisk dokumentation.
Du blir en del av vårt team och vår kreativa arbetsmiljö där kompetens och idéutveckling är nyckeln till vår framgång. Du behöver inte ha kompetens inom alla områden som efterfrågas idag, det viktigaste är att du har viljan att utvecklas och lära dig mer inom elektronikdesign. Du ges möjlighet att utvecklas i din roll utifrån dina tidigare erfarenheter och intressen.
Din profil
Du är en person som ser utmaningen i tekniskt avancerade projekt och som kan vara med att driva teknisk dokumentation mot företagets processer då främst elektronikprocessen för att möta höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Du är person med bred kompetens och starkt driv med att även kunna leda och möten och granskningar av teknisk dokumentation där du kommer att ta rollen som granskningsledare. Erfarenhet av teknik och utveckling är en merit.
Utvecklingen sker i projektform som varierar i storlek och omfång, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta självständigt så väl som i grupp. I den här rollen finns möjlighet att ta stort ansvar och påverka slutproduktens funktion och kvalitet. Du bör vara en person som kan leda dig själv i ditt arbete och tar ansvar för dina leveranser, har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, på både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB
