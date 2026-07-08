Teknisk Ecommerce Manager
Laddboxbolaget i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-08
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Laddboxbolaget söker en teknisk E-commerce Manager – en nyckelroll i en framtidsbransch
Vill du arbeta i en bred och affärsnära roll där e-handel, CRM och digitala kundflöden möts?
Laddboxbolaget söker en teknisk E-commerce Manager som vill ta ansvaret över ehandel, webb och dess CRM-flöden och integrationer. Rollen passar dig som har erfarenhet av att arbeta praktiskt med webb, ehandel samt integrationer och som trivs med att få helheten att fungera. Du blir en nyckelperson i arbetet med att vidareutveckla vår digitala plattform och säkerställa att kundresan hänger ihop hela vägen, från första kontakt till leverans och uppföljning.
Om rollen
Du driver vår webbplats och webbshop, och ser till att de fungerar tillsammans med våra interna system och processer. Du arbetar nära alla avdelningar i bolaget och är den som omsätter behov i organisationen till fungerande tekniska lösningar.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Driva och utveckla vår webbplats, webbshop och CRM
Hantera förändringar kring produkter, priser och kampanjer
Skapa innehåll för webb
Bygga och underhålla integrationer mellan olika system
Samarbeta med sälj, operations och ekonomi
Vem vi söker / Krav
God erfarenhet av WordPress och WooCommerce
Erfarenhet av HubSpot eller ett liknande CRM-system
Generellt hög teknisk förståelse kring webb och digitala system
Vana av att använda AI-agenter i arbetet
Van att arbeta nära affär, sälj eller operations
Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till fungerande tekniska lösningar.
Meriterande
Erfarenhet av utveckling och drift av Wordpress-sajter
Erfarenhet av automation och datahantering i CRM
Erfarenhet av integrationsverktyg
Kunskaper inom kod, bildhantering
Förståelse för ehandel, produktdata och digitala kundflöden.
Kunskap inom digital marknadsföring och SEODina personliga egenskaper
Vi tror att du är tekniskt nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att förstå hur saker hänger ihop och trivs med att förbättra system, processer och kundflöden. Du är självgående och noggrann, och kommunicerar lätt med olika delar av organisationen och kan översätta behov till konkreta tekniska lösningar.
Vad vi erbjuder
✨ En spännande roll i en framtidsbransch med stora möjligheter att påverka
📈 Goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom företaget
🤝 Ett engagerat och samarbetsinriktat team där vi hjälper varandra att lyckas
🔎 En arbetsmiljö där dina beslut verkligen kan göra skillnad
♥️ Tjänstepension och friskvårdsbidrag samt andra förmåner som ligger i roadmappen!
Varför Laddboxbolaget?
Hos oss får du vara en del av en framtidsbransch där vi driver utvecklingen framåt inom laddlösningar och energilagring. Vi har högt i tak, korta beslutsvägar och en kultur där vi uppmuntrar innovation och nytänkande.
Vi är en utvald partner till ledande varumärken inom elbilstillverkning, laddboxar och batterier vilket gör oss till en av de främsta aktörerna inom laddboxar och batterilösningar. Med teknik i framkant och ett starkt engagemang för hållbarhet och kvalitet är vi med och formar framtidens el-infrastruktur.
Hos oss får du inte bara en arbetsplats – du blir en del av ett team som varje dag strävar efter att göra skillnad.
⭐ Ansök idag
Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Laddboxbolaget. Vi håller intervjuer löpande och tillsätter rollen så snart vi hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laddboxbolaget i Sverige AB
(org.nr 559276-1877)
Föreningsgatan 14 (visa karta
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411 27 GÖTEBORG Arbetsplats
i Sverige AB, Laddboxbolaget Jobbnummer
9997068