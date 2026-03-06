Teknisk Drift- & Servicetekniker - Ny toppmodern lastbilstvätt i Jönköping
Vill du vara med från början och bygga upp något riktigt bra?
Vår kund bygger just nu en modern tvätthall för tunga fordon i Jönköping och söker en drift- och servicetekniker som vill bli en nyckelperson i anläggningen. Här får du ett varierande arbete där du kombinerar teknik, problemlösning och kundkontakt - perfekt för dig som gillar att både prata med människor och arbeta praktiskt.
Det här är ingen roll där du sitter still. Här är du spindeln i nätet som ser till att anläggningen fungerar perfekt och att kunderna alltid får bästa möjliga service.
Om rollen
Som drift- och servicetekniker ansvarar du för att tvätthallen fungerar optimalt varje dag. Du arbetar självständigt och är den person kunderna möter när de behöver hjälp.
Arbetet innebär bland annat:
• Felsökning, reparationer och förebyggande underhåll av tvättanläggningen
• Säkerställa att den tekniska utrustningen fungerar problemfritt
• Hjälpa och guida kunder på plats
• Hantera kundkonton och enklare administration i affärssystem
• Se till att anläggningen är ren, säker och i toppskick
Du blir en central del av verksamheten och har stor möjlighet att påverka hur anläggningen utvecklas.
Vi letar efter en utåtriktad och lösningsorienterad person som trivs med ansvar och självständigt arbete.
Du känner igen dig i detta:
• Du är social och gillar att prata med kunder
• Du är tekniskt kunnig och händig - kanske har du jobbat i verkstad, industri eller med service
• Du är inte rädd för att skruva, felsöka eller bli lite smutsig om händerna
• Du trivs med ensamarbete och att ta eget ansvar
• Du är praktisk, lösningsorienterad och initiativrikKvalifikationer
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
• Engelska grundläggande
Meriterande
• Erfarenhet av tekniskt underhåll eller servicearbete
• Bakgrund inom verkstad, industri, transport eller automation
• Erfarenhet från tvätthall eller liknande anläggningOm tjänsten
• Nybyggd anläggning i Jönköping
• Start ca 1 månad innan öppning
• Anläggningen planeras stå klar hösten 2026
Varför ska du söka tjänsten?
Du blir en del av en växande verksamhet med höga ambitioner, där kvalitet, service och teknik står i centrum. Här får du en roll där du får stort ansvar, variation i arbetsdagen och möjlighet att påverka.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Detta är en rekrytering vilket betyder att Uniflex tar hand om urvalsprocessen men man blir direktanställd hos kunden.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
