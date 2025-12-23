Teknisk dokumentatör till framstående bolag inom Medtech!
Vill du vara en del av ett tekniskt framstående företag som gör verklig skillnad för människor? Vår kund är ett innovativt företag inom medicinteknik som utvecklar högteknologiska lösningar och nu söker vi en ingenjör som vill arbeta med dokumentation och CAD till deras team i Göteborg!
Om rollen
I denna roll får du en nyckelposition i att säkerställa kvaliteten på den medicintekniska dokumentationen samt arbeta med utveckling av produkterna i CAD-miljö. Ditt huvudsakliga fokus kommer att innefatta granskning, verifiering samt säkerställa att dokumentationen uppfyller gällande standarder och regulatoriska krav. Du fungerar både som ett stöd till utvecklingsteamen och som en garant för att dokumentationen håller högsta kvalitet. Vidare så är du delaktig med CAD-arbete genom enklare konstruktion och ritningsuppdateringar, primärt i Creo.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Granskning och verifiering av teknisk dokumentation
• Säkerställande av att innehållet uppfyller branschens regelverk och standarder.
• Kvalitetsarbete kopplat till risk- och kravdokumentation.
CAD i Creo

Profil
Vi söker dig som har:* Några års erfarenhet av teknisk dokumentation och arbete i CAD inom medicinteknik.
• Goda kunskaper i Creo
• Ingenjörsutbildning, med fördel inriktning mekanik eller likvärdigt.
• God förståelse för kopplingen mellan riskhantering och regulatoriska krav.
Som person är du:
• Strukturerad och analytisk.
• Kommunikativ och samarbetsvillig.
• Självgående men trivs också i en stöttande roll där du får bidra till teamets gemensamma mål.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag i ett företag där du verkligen får vara med att göra skillnad i människor liv! Du blir en del av ett kompetent och engagerat team med placering i Göteborgsområdet, där du verkar i en internationell miljö på hög teknisk nivå. Mer information om företaget ges i samband med intervjutillfället. Välkommen med din ansökan!
För denna tjänst kommer du vara anställd som konsult hos Framtiden men arbeta på plats hos kundföretaget.

Anställningsvillkor
Start: Snarast eller som senast mars-26
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid. Tjänsten är som konsult på minst 9 månader med möjlighet till förlängning
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Ersättning
