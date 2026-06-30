Teknisk Dokumentationsingenjör - Arboga
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2026-06-30
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Teknisk Dokumentationsingenjör – Vill du arbeta med framtidens teknik?
Är du ingenjör med ett intresse för elektronik, teknisk dokumentation och problemlösning? Vill du arbeta i utvecklande konsultuppdrag hos några av Sveriges mest innovativa teknikföretag?
PrimeComp fortsätter att växa och söker nu en Teknisk Dokumentationsingenjör som vill bli en del av vårt konsultteam. Hos oss får du möjligheten att arbeta med avancerade produkter och tekniska system inom branscher som försvar, energi, industri och högteknologisk produktutveckling.
Om rollen
Som konsult hos PrimeComp kommer du att arbeta i tekniskt avancerade projekt där du ansvarar för att ta fram och utveckla teknisk dokumentation samt stötta verksamheten med teknisk expertis. Rollen är varierande och passar dig som trivs med att kombinera teknik, struktur och problemlösning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Framtagning och uppdatering av teknisk dokumentation, underhållsmanualer och kvalitetsdokumentation.
Teknisk support vid felsökning av komplexa elektroniksystem.
Förbättring och utveckling av underhålls och dokumentationsprocesser.
Samarbete med utveckling, produktion, service och externa leverantörer.
Medverkan i tekniska projekt där du bidrar till planering, uppföljning och kvalitetssäkring.
Du kommer att arbeta med avancerade tekniska system inom områden som elektronik, mjukvara, mätteknik samt analog och digitalelektronik.
Vi söker dig som
Har en högskole eller civilingenjörsexamen inom elektronik, elektroteknik eller annan relevant teknisk utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet av teknisk dokumentation eller en liknande teknisk roll.
Har god förståelse för elektronik och erfarenhet av felsökning samt analys av mätresultat.
Är van att dokumentera tekniska lösningar på ett tydligt och strukturerat sätt.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från försvarsindustrin, tillverkande industri eller annan högteknologisk verksamhet.
Vem är du?
Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att sätta dig in i komplex teknik. Du arbetar strukturerat, har ett högt kvalitetstänk och trivs i samarbetet med olika kompetenser. Som konsult är du flexibel och uppskattar möjligheten att utvecklas genom nya uppdrag och tekniska utmaningar.
Därför ska du välja PrimeComp
Hos PrimeComp blir du en del av ett personligt konsultbolag där människor står i centrum. Vi arbetar långsiktigt med både våra konsulter och kunder och tror på att rätt förutsättningar skapar de bästa resultaten.
Vi erbjuder bland annat:
Spännande uppdrag hos några av Sveriges ledande teknikföretag.
Möjlighet att utvecklas inom den teknik du brinner för.
Kompetensutveckling och kontinuerligt stöd genom hela din karriär.
Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal.
En inkluderande företagskultur där engagemang, kvalitet och gemenskap står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till PrimeComp, där kompetens möter möjligheter och där du får vara med och utveckla morgondagens teknik.
Den här versionen är mer kandidatattraherande och brukar fungera bättre på LinkedIn, Teamtailor och Indeed. Den fokuserar mer på vad kandidaten får än bara arbetsuppgifterna, vilket generellt leder till fler ansökningar från erfarna ingenjörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992317-2077627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950), https://www.primecomp.se
732 46 (visa karta
)
732 46 ARBOGA Arbetsplats
PrimeComp Jobbnummer
9985103