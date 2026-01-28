Teknisk doktor som vill utveckla signalspaningssystem
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-01-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vara med och utveckla nästa generations system för signalspaning mot radiokommunikation? Vill du arbeta med avancerad tillämpad forskning och utveckling? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Telekrigsområdet hos FOI i Linköping befinner sig i en mycket expansiv fas och nu söker vi dig som vill arbeta med forskning och teknikutveckling inom signalspaning. Du får en viktig roll i en verksamhet där vi varje dag bidrar till att stärka Sveriges säkerhet. Vi är en arbetsplats med en stor gemenskap där du som är nyfiken på ny teknik och har god samarbetsförmåga kommer trivas.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Du kommer att arbeta i teknikens framkant och driva teoretisk tillämpad utveckling. Våra uppdragsgivare ber oss utmana fysikens gränser vilket gör att vi utvecklar lösningar som inte bara använder den senaste tekniken, utan även framtidens teknik. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta forskning och teknikutveckling av metoder och algoritmer i våra utvecklingsprojekt. Det kan exempelvis innebära att estimera okända parametrar från radiosignaler med avancerad signalbehandling samt utveckla nya metoder.
Du får goda möjligheter att följa en idé från skiss till färdigt system, samtidigt som du även får följa den akademiska forskningen inom ditt arbetsområde. Då vår enhet täcker ett stort teknikomfång finns stora möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter, inklusive nära kontakt med intresserade mottagare inom Försvarsmakten.
Vi arbetar i projektform där din insats blir en stor del av helheten och det på riktigt finns möjlighet att påverka resultaten. Eftersom vi testar våra system i realistisk miljö med fältmätningar finns det möjlighet att arbeta också utanför den vardagliga kontors- och labbmiljön.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Spaning mot radiokommunikation som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik . Tillsammans med kollegor inom verksamhetsområdet Radio arbetar vi med Försvarsmaktens behov avseende telekrigs- och robusthetsaspekter för tillämpningar inom radio.
Enhetens uppdrag syftar till att utveckla spaningsmetoder som ska stärka den egna lägesuppfattningen, lokalisera motståndarens radiosändare och på så sätt understödja störning av motståndaren.
Vi arbetar med hela kedjan från avancerade algoritmer till hårdvaruprototyper, som ofta testas i verklig miljö. Vi finns nära våra uppdragsgivare, men har även goda kontakter i den akademiska världen och försvarsindustrin.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är teknisk doktor med inriktning mot signalbehandling eller motsvarande. Du kan vara nydisputerad eller ha några års erfarenhet.
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Som anställd på FOI får du ett arbete med en stor frihet, möjlighet att påverka och utrymme för egna initiativ. Du behöver därför vara strukturerad och självgående. Då arbetet sker i projektform behöver du ha en god samarbetsförmåga, trivas med att utveckla lösningar tillsammans med andra samt vara mål -och resultatinriktad.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från Försvarsmakten, försvarsindustri eller andra försvarsrelaterade myndigheter.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 25 Februari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Gustavsson. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: christian.gustavsson@foi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/ Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Christian Gustavsson +46 13-37 80 00 Jobbnummer
9708644