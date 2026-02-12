Teknisk Depåmedarbetare i Gävle
Dina arbetsuppgifter
Posti söker nu en tekniskt kunnig och lösningsorienterad depåmedarbetare till en av våra kunder med placering i Gävle.
Detta är ett uppdrag på 6 månader med mycket goda möjligheter till överrekrytering hos kund för rätt person.
Om rollen
Depån i Gävle är ett tight team med korta beslutsvägar och högt engagemang. Här arbetar man nära varandra och hjälps åt där det behövs. Rollen är bred och passar dig som trivs i en entreprenöriell miljö där alla hugger i.
Tjänsten kombinerar klassiskt depåarbete med ett tydligt tekniskt och praktiskt ansvar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Depå- och fältarbete:
• Etablering/avetablering av säkerhets- och skylt-material
• Tillsyn av arbetsområden
• Dokumentation och rapportering
Tekniskt och operativt ansvar:
• Felsökning och reparation av maskiner och utrustning
• Åtgärda el- och motorrelaterade problem
• Service och underhåll av material och fordon
• Akuta utryckningar när utrustning stannar hos kund
• Praktiskt problemlösande ute på fält
Det här är en roll för dig som inte bara ser problemet - utan löser det.Profil
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och van att arbeta med händerna. Du kanske har erfarenhet från lantbruk, entreprenad, verkstad eller liknande miljö där man själv fått lösa problem med flera olika maskiner, motorer och el etc. Det räcker alltså inte med att du arbetat som mekaniker.
Du är:
• Självständig och initiativtagande
• Orädd inför att ta ansvar
• Hårt arbetande och uthållig
• Flexibel när dagarna inte alltid blir som planerat
• En lagspelare som kliver fram där det behövs
Du trivs i en mindre organisation där alla roller är viktiga och där man förväntas bidra operativt.Kvalifikationer
• CE-körkort är ett krav
• B-körkort
• God teknisk förståelse och praktisk erfarenhet av maskiner/fordon
Meriterande:
• Hjullastarkort
• APV-utbildningar 1.1-1.3 samt 2.2
• Erfarenhet från entreprenad, lantbruk, verkstad eller liknande
Arbetstid & placering:
• Ordinarie arbetstid: 07:00-16:00
• Kvälls- och helgarbete kan förekomma
• Arbete kan ske i Gävle med omnejd
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta i en verksamhet där teknik, ansvar och laganda står i centrum - och där rätt person har goda möjligheter att på sikt bli en del av kundens egen organisation. Ersättning
