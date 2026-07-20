Teknisk chef till Specialflygskvadron vid F 7
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2026-07-20
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Specialflygskvadronen i Linköping vid Skaraborgs flygflottilj bedriver flygtjänst med radar- och signalspaningsflygplan, transportflyg, flygunderhållstjänst och arbete med fortsatt luftvärdighet. Skvadronen är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt. Skvadronsstaben ansvarar i huvudsak för skvadronens verksamhetsplanering, interna processer och uppföljning. Staben tillsammans med skvadronsledningen utarbetar verksamhetsorder och leder krigsförbandsutvecklingen.
Som Teknisk Chef vid Specialflygskvadron ansvarar du för genomförandet av den tekniska tjänsten, arbetslednings, planering och uppföljning. Vi erbjuder mycket varierande och utvecklande arbetsuppgifter där du formar tjänsten utifrån skvadronens behov. Du ingår i skvadronstaben som leds av stabschefen. Arbetet ska säkerställa att vi har rätt materiel och snabbt kan ställa om för olika insatser. Huvudsakliga arbetsuppgifter• Leda teknisk tjänst (ej flygrelaterad materiel)• Framtagande och uppföljning av lång- och kortsiktig underhållsplan• Bevaka, beställa, genomföra och dokumentera åtgärder enligt teknisk order samt förebyggande och avhjälpande underhåll enligt underhållsplan• Ansvara för utvecklings- samt vidmakthållande arbete inom egen fackkunskap• Planera för och lösa uppgifter inför och under övningar och insatser• Stödja stabens och skvadronens övriga ingående delar i övrig verksamhet KRAVKvalifikationer• Godkänd gymnasieutbildning• Godkänd officers/specialistofficersexamen• God kunskap i officepaketet• B-körkort på manuell växellåda• God fysisk förmåga• Svenskt medborgarskap. Personliga egenskaper För att lyckas i rollen som teknisk chef hos Specialflygskvadronen är du strukturerad, flexibel, god samarbetsförmåga och har god kommunikativ förmåga. Du tycker om att ta initiativ, uppskattar att samverka med olika funktioner och kan prioritera olika uppgifter. Du kan hantera flera uppgifter samtidigt med olika tidsförhållanden men kan också delegera. För att trivas i rollen krävs ett lösningsorienterat förhållningssätt och att du gillar att lära dig nya saker. Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se http://www.forsvarsmakten.se/).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Meriterande• Dokumenterad erfarenhet av utbildning och tjänstgöring inom teknisk tjänst• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem SAP/PRIO samt LIFT• Erfarenhet av stabstjänst• Kunskaper om flygvapnets krigsorganisation• C/CE-körkort, truckkörkort m.fl. förarbevis ÖvrigtAnställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndighetenTjänstgörandegrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelseBefattningsnivå: OF1-2, SO6-7Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 33 000 kr/mån, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande. Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. KontaktpersonVill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Andrea Nyysti tfn 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädareOfficersförbundet OFR/O, Patrik KarlssonFörsvarsförbundet OFR/S, Per GunnarssonSACO, Ulf SvenssonSEKO, Magnus Krantz Samtliga söks via FM växel 010-825 10 00 Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2026-09-14. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006469