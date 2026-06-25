Teknisk chef till Skruf snus
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Maskinbefälsjobb / Sävsjö Visa alla maskinbefälsjobb i Sävsjö
2026-06-25
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Välkommen till Skruf Snus, där vi strävar efter att utmana och förnya snusbranschen.
Vi söker nu en engagerad och erfaren teknisk chef till vår fabrik i Sävsjö. I denna roll får du möjlighet att leda ett team av tekniska experter och spela en nyckelroll i vår strävan att bli ett excellenscentrum för tillverkning av marknadsledande snus. Om du har en passion för teknik och ledarskap samt en vilja att driva förbättringar, är detta en fantastisk möjlighet för dig att växa och utvecklas i en dynamisk miljö.
Om rollen
Som teknisk chef kommer du att rapportera direkt till fabrikschefen och ingå i fabrikens ledningsgrupp. Du får ansvar för att leda och utveckla den tekniska avdelningen, som består av 16 kollegor, inklusive direkt personalansvar för fyra medarbetare. Din roll innebär att strategiskt planera och förbättra områden som Engineering, Maintenance, Facility Management och El-avdelning. Du kommer att driva projekt och säkerställa att alla initiativ genomförs enligt fastställda tids- och budgetramar, med fokus på att uppnå våra Triple Zero-mål och främja en säkerhetskultur.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som teknisk chef krävs följande kvalifikationer:
Högskoleutbildning inom (industriell) teknik eller motsvarande
Minst tre års erfarenhet från en liknande roll samt tidigare ledarerfarenhet
Erfarenhet av facility management och elfrågor i produktionsmiljö
Kunskap inom förändringsledning och LEAN-metoder, såsom FMEA, DMAIC, PDCA och Kaizen
Goda kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet; NEBOSH-certifikat (eller motsvarande) är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt med god kommunikationsförmåga
Ansvarsområden
Som teknisk chef kommer du att ha ett brett ansvarsområde som omfattar:
Leda och följa upp områdena Engineering, Maintenance, Facility Management och El
Driva vår Triple Zero Agenda och kontinuerligt förbättra säkerhetsarbetet
Ansvara för projektgenomförande och investeringsplanering
Utveckla strategier tillsammans med fabrikens ledningsgrupp för att nå uppsatta mål
Fungera som kontaktpunkt mot OEM och ämnesexperter inom det globala Engineering-nätverket
Samarbeta med fackliga organisationer och hantera arbetsrelaterade frågor
Ta fram strategiska underhålls- och serviceplaner
Vi erbjuder
Vi erbjuder en öppen och kollegial företagskultur där du får möjlighet att påverka arbetssätt och bidra med egna idéer. Därtill erbjuder vi:
Konkurrenskraftig lön med prestationsbaserad bonus
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling
Tjänstepension som tryggar din framtid
Balans mellan arbete och privatliv samt andra förmåner
Om Skruf Snus
Skruf Snus AB är ett företag som är stöpta i den småländska entreprenörsandan och har sedan starten 2002 bibehållit ett innovativt förhållningssätt för att ständigt utmana industrin för att överträffa kunders förväntningar.
Skruf Snus AB startade i en fabrik som var 1500 m2 och har idag sin produktion i en fabrik på 12 500 m2.
Skruf Snus AB är idag Sveriges näst största snusföretag med en omsättning på cirka 2,6 miljarder SEK och totalt cirka 300 anställda. Företaget är inne i en spännande och expansiv fas och växer både i Sverige och på den globala marknaden. Nya produkter lanseras kontinuerligt under våra fyra varumärken Skruf, Knox, X och Smålands Brukssnus. Skruf Snus AB har sin produktionsanläggning i Sävsjö och sedan 2008 ägs Skruf Snus AB av Imperial Brands, en global koncern baserad i Storbritannien. Läs mer: www.skruf.se
I denna rekrytering har Skruf Snus valt att samarbeta med Flodin.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning – och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Peter Flodin 0733 25 52 33.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
576 33 SÄVSJÖ Arbetsplats
Skruf Snus Kontakt
Rekryterare
Peter Flodin peter@flodinab.se 0733255233 Jobbnummer
9978800