Teknisk Chef - Halmstad
2026-02-09
Är du en ledare som brinner för både människor och teknik? Som Teknisk chef hos oss blir du en central del i utvecklingen av vår batterianläggning - en av Sveriges mest avancerade anläggningar för återvinning av litiumjonbatterier. Här får du kombinera teknik, ledarskap och utvecklingsarbete i en miljö där innovation, säkerhet och hållbarhet går hand i hand.
Om rollen
Som Teknisk chef leder du ett team av ingenjörer och tekniker och ansvarar för den tekniska utvecklingen av vår batterianläggning. Här hanterar vi hela flödet och tar emot laddade batterier, laddar ur, maler och torkar batterierna för att sedan separera materialen till nytt råmaterial. Syftet är att återvinna resurser som koppar, aluminium, litium, kobolt, nickel och grafit - och på sikt kunna återvinna upp till 95 % av ett batteri.
Du arbetar systematiskt med att säkerställa att våra processer levererar mot uppsatta mål, identifierar flaskhalsar och initierar förbättringar som stärker både driftsäkerhet och långsiktig utveckling. Rollen är både strategisk och operativ, och du har stort inflytande över tekniska vägval, standarder och arbetssätt.
Du är också en nyckelperson i tekniska investeringsprojekt och säkerställer att våra rutiner, processer och lösningar håller högsta nivå inom säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och utveckla teamet inom teknisk stabilitet och processteknik.
• Driva systematisk process- och produktionsutveckling.
• Följa upp nyckeltal, analysera processförlopp och hantera identifierade flaskhalsar.
• Leda rotorsaksanalyser och riskanalyser.
• Leda utbildning av organisationen i systematisk problemlösning
• Ansvara för förstudier, tekniska lösningsförslag och investeringsanalyser.
• Säkerställa att teknisk utrustning, arbetssätt och rutiner uppfyller höga krav på säkerhet och kvalitet.
• Strategiskt ansvarig för att utrustningen lever upp till säkerhetskrav gällande miljö, människa och maskin.
Du har direkt personalansvar för två ingenjörer och tre tekniker samt ingår i anläggningens ledningsgrupp. I rollen samarbetar du nära R&D samt har regelbunden kontakt med externa leverantörer och tekniska partners.
Vem är du?
Du är en erfaren och stabil ledare med förmåga att skapa både struktur och trygghet omkring dig. Du motiveras av att utveckla både team och teknik. Du har en naturlig förmåga att skapa riktning i komplexa miljöer och trivs med att arbeta nära verksamheten, där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad, men också lyhörd och empatisk. Du gillar att utmana arbetssätt, driva förbättringar och bidra till långsiktig utveckling - på ett sätt som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
• Ingenjörsutbildning som är relevant för rollen.
• Ledarskapserfarenhet
• Flerårig erfarenhet från processindustri, mekanik eller tekniktung miljö.
• God analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta datadrivet.
• Erfarenhet av att driva förbättrings- och utvecklingsarbete.
• B-körkort.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i en framtidsbransch där teknik, hållbarhet och utveckling står i fokus. Du blir en del av en verksamhet med stark innovationskraft och stort utrymme för påverkan. Som en del av en större koncern finns goda möjligheter för dig som vill växa, utvecklas och ta vidare steg - både individuellt och tillsammans med oss. Vi erbjuder konkurrenskraftig ersättning och trygga förmåner. Läs mer här.
Läs mer om hur arbetet funkar på vår batterianläggning här - Batterier
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar ansökningar senast den 25 februari. Vi går löpande igenom samtliga ansökningar, och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Erica via erica.eriksson@stenarecycling.se
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
