Teknisk byggledare
2025-10-05
Byggledare till projekt inom kollektivtrafiken - deltid (20 timmar/vecka)
Vill du vara med och bidra till en tryggare och mer hållbar kollektivtrafik i Stockholmsregionen? Vi söker en engagerad byggledare till ett spännande projekt som handlar om att öka säkerheten i tunnelbanesystemet genom uppförande av brandgaspartier och utbyte av stigarledningar.
Som byggledare ansvarar du främst för produktionsskedet med fokus på tid, kostnad och kvalitet. Du följer upp entreprenörers arbete, säkerställer att gällande lagar och krav följs och arbetar aktivt för att projekten genomförs på ett säkert och effektivt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Följa upp byggentreprenadens framdrift och rapportera till projektledare
Hantera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Koordinera arbeten i anslutning till pågående drift
Delta vid besiktningar och överlämningar
Representera projektet gentemot entreprenörer, myndigheter och leverantörer
Vi söker dig som:
Arbetar systematiskt och strukturerat
Har god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt
Är lösningsorienterad och självgående
Har förmåga att prioritera och driva flera arbetsuppgifter parallellt
Har erfarenhet av byggledning inom infrastruktur, gärna med fokus på säkerhet och kollektivtrafik
Omfattning: Deltid, ca 20 timmar per vecka.Arbetstid: Främst nattarbete. Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats
Placering: Medborgarplatsen i Stockholm samt ute på stationer i tunnelbanesystemet.
Utrustning: Mobiltelefon, ID06 och tillgång till fordon krävs.
I uppdraget är det viktigt att du delar våra värderingar - öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan - och bidrar till en arbetsmiljö där vi lär av varandra och skapar värde tillsammans. Så ansöker du
