Teknisk Butikssäljare
Levonne Home & Garden AB / Butikssäljarjobb / Laholm Visa alla butikssäljarjobb i Laholm
2026-06-16
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Är det dig vi söker?
Vill du vara med från start och skapa något nytt?
På Levonne Home & Garden bygger vi just nu ett spännande koncept där inspiration, kvalitet och kundupplevelse står i fokus. Nu söker vi en engagerad och driven medarbetare som vill vara med på vår resa och bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Hos oss får du mer än ett jobb – du får chansen att påverka, komma med idéer och vara en viktig del av ett företag i utveckling.
Vi söker dig som:
• Brinner för service och mötet med människor.
• Är initiativrik, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
• Vill vara med och utveckla vårt nya koncept och skapa en inspirerande upplevelse för våra kunder.
• Har god svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
• En unik möjlighet att vara med och forma framtidens Levonne Home & Garden.
• Ett varierande arbete med stort eget ansvar.
• En inspirerande arbetsplats där dina idéer och ditt engagemang uppskattas.
• Möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Känner du att detta stämmer in på dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka din ansökan redan idag och bli en del av Levonne Home & Gardens spännande framtid. Maila din ansökan till jonas@levonnehome.se
Ni kan se mer om oss på www.levonnehome.se
Vi ser fram emot att träffa just dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: Jonas@levonnehome.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levonne Home & Garden AB
(org.nr 559535-7459)
IDÉVÄGEN 10 (visa karta
)
312 62 MELLBYSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Bengtsson Jonas@levonnehome.se 0735228302 Jobbnummer
9965119