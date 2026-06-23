Teknisk beredning - Swecon Sverige
Swecon Anläggningsmaskiner AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-06-23
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Vill du jobba nära tekniken och vara en nyckelperson mellan produkt, verkstad och affär? Nu söker vi en teknisk beredare till våra utrustningsverkstäder.
I den här rollen är du med och säkerställer att det vi säljer fungerar i praktiken – både tekniskt och kvalitetsmässigt. Du jobbar nära produktchefer, säljare och verkstäder och är en viktig del i att våra lösningar håller hög kvalitet hela vägen till kund.
Det här kommer du att göra:
Säkerställa teknisk kompabilitet och kvalitet i vunna affärer
Stötta sälj och verkstäder med tekniska lösningar, kostnadsberäkningar och ta fram interna kostnadsförslag.
Hålla i eller bidra till utbildningar för verkstäder
Ge support till tekniker, säljare och centrallager
Följa upp och förbättra våra lösningar genom aktiv feedback
Arbeta tätt med produktchef USWE, andra produktchefer och produktsupport
Säkerställa att montage från externa leverantörer håller rätt kvalitet
Ta fram el- och hydraulritningar vid behov
Följa upp kundupplevd monteringskvalitet
Stötta USWE-lösningar, inklusive styckelistor och kalkyler
Provmontera och verifiera lösningar samt ta fram monteringsanvisningar
Vi tror att du:
Har en teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har bred och god teknisk förståelse, gärna inom entreprenadmaskiner eller liknande
Jobbar strukturerat, självständigt och lösningsorienterat
Är trygg i att samarbeta med olika funktioner
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god datorvana
Varför Swecon?
Hos oss får du arbeta i en viktig roll där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett team med hög kunskap och stort engagemang och får möjlighet att påverka våra lösningar – från idé till färdig produkt ute hos kund.
Placering: flexibel
På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord – det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare. Vi jobbar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Branschen behöver fler perspektiv – och vi hoppas att du vill vara med och bidra.
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Skicka in din ansökan senast 2026-08-16. Under semesterperioden tar rekryteringen av naturliga skäl längre tid.
Kontaktuppgifter
Tommy Idh, Chef utrustningsverkstäder, +46105560933
Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 33 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,4 miljarder kronor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137)
635 10 SVERIGE Arbetsplats
Swecon Jobbnummer
9974158