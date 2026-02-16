Teknisk beredare till sälj på Hydroware
2026-02-16
Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hissar. Genom stark fokusering på energi- och resurseffektivisering tillsammans med hissens reskomfort är vi idag en ledande leverantör till hissföretagen. Hydroware är ett företag som tar stor hänsyn till en hållbar utveckling, och verkar för att hissbranschen i stort skall inta en inriktning som leder till mer modulära hissar med standardiserade gränssnitt. Cirkulär ekonomi är en ledstjärna för oss.
Idag är vi ca 200 medarbetare i gruppen. Vi har huvudkontor i Alvesta och finns även i Södertälje, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Italien. Våra kunder är både stora och små hissföretag och vår försäljning sker till drygt 50 länder runt om i världen. Vi omsätter ca 500 MSEK och har ambitioner att fortsätta vår historia av god tillväxt. För att säkerställa att vi även i framtiden har de bästa produkterna på marknaden satsar vi stora resurser på produktutveckling och att skapa morgondagens hissar.
Om rollen
Hydroware är det svenska företaget med internationell närvaro som tillverkar marknadsledande driv- och styrsystem för hissar i vår fabrik i Alvesta. Nu stärker vi säljavdelningen i Alvesta och söker en teknisk beredare som kommer ha fokus på beredning av våra driv- och styrsystem. Du kommer att få arbeta med beredning av både lin- och hydraulhissar.
Som teknisk beredare kommer du att arbeta med modernisering av befintliga hissar och vara en viktig del av vårt team för offert- och orderregistrering. Din främsta uppgift är att ta hand om inkommande förfrågningar från kunder, skapa offerter och tekniskt bereda inför orderregistrering. Vi lägger stor vikt vid din tekniska förståelse och vilja att lära dig våra system. Du kommer också att vara en självklar ambassadör för Hydroware.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och god kunskap inom mekanik och/eller elektronik tillsammans med ett tydligt servicetänk.
Du är nyfiken, uthållig och engagerad - en person som trivs med att ta ansvar och som motiveras av att hitta lösningar tillsammans med våra kunder. Du arbetar fokuserat och effektivt även under press, behåller lugnet i utmanande situationer och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar. Du har en stark vilja att utvecklas både på det personliga planet och i din yrkesroll.
Vi ser också att du har:
• God datorvana med kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Kunskaper i tyska och franska är meriterande.
• Teknisk utbildning på minst gymnasienivå alternativt motsvarande erfarenhet genom arbetslivserfarenhet eller tekniskt intresse är ett krav. Vi ser också att du har matematisk förståelse.
• Erfarenhet från hissbranschen eller tidigare arbete med teknisk försäljning eller teknisk beredning är meriterande.
• Ett strukturerat och effektivt arbetssätt och trivs i ett högt arbetstempo.
Vi lägger framför allt stor vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringen.
Vad erbjuder vi?
Hos Hydroware blir du en del av en spännande tillväxtresa. Vi är ett utvecklingsinriktat företag som värnar om öppenhet, engagemang, ansvarstagande och respekt. Här får du goda möjligheter till personlig och professionell utveckling - din vilja och kompetens är avgörande för vår gemensamma framgång.
Tjänsten är på heltid med placering i Alvesta. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 mars. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor?
Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att lära känna dig!
Kim Linkruus - Head of sales Nordic kim.linkruus@hydroware.se
0472-451 44
Morgan Nilsson - Head of Backoffice and Special projectsmorgan.nilsson@hydroware.se
0472-451 29 Ersättning
