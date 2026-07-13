Teknisk beredare till global aktör
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-07-13
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, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Till vår kund söker vi nu en engagerad beredare för att stärka deras team. Du får en nyckelroll i att säkerställa effektiva processer och högkvalitativ dokumentation i en dynamisk miljö där innovation och noggrannhet värdesätts högt.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som Beredare med fokus på teknisk dokumentation kommer du att spela en central roll i att planera och förbereda arbeten samt säkerställa att all nödvändig teknisk information är korrekt och tillgänglig. Du kommer att arbeta nära både tekniska team och projektledare för att driva effektiva processer och bidra till projektens framgång.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en chans att bli en del av ett kompetent team som värderar samarbete och expertis.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att planera och bereda arbetsuppgifter samt att skapa och underhålla teknisk dokumentation, med stöd av SAP-systemet. Du ansvarar för att information är korrekt och tillgänglig för att stödja effektiva arbetsflöden.
Planera och bereda underhålls- och installationsarbeten.
Upprätta och uppdatera tekniska ritningar och beskrivningar.
Hantera materialbeställningar och lagerstatus i SAP.
Säkerställa att dokumentation uppfyller gällande standarder och föreskrifter.
Samordna med tekniker och projektledare för optimal arbetsgång.
Identifiera och implementera förbättringar i beredningsprocesser.
Utföra kvalitetssäkring av teknisk information.
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet av att arbeta i systemet SAP
Har en god förmåga att skapa och underhålla teknisk dokumentation, önskvärt via arbetslivserfarenhet
Har ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Har mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av liknande beredningsarbete inom industri eller teknik.
God förståelse för processoptimering och effektivisering.
Kunskaper om relevanta branschstandarder för dokumentation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8GZEO3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
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702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10001176