Teknisk Beredare & Inköpare
Sweprod Graphics AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-06-29
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Vill du vara med och skapa rätt förutsättningar för en effektiv produktion?
SweProd Graphics är ett av Skandinaviens ledande företag inom industriella trycksaker och produktmärkning. Med egen produktion i Visby levererar vi produkter till kunder över hela världen där kvalitet, precision och leveranssäkerhet står i fokus.
Nu söker vi en Beredare & Inköpare som vill vara en viktig del i vårt produktionsflöde och bidra till att rätt material, rätt underlag och rätt förutsättningar finns på plats inför produktion.
Om rollen
Det här är en operativ roll med huvudfokus på teknisk beredning.
Du ansvarar för att ta fram och kvalitetssäkra produktionsunderlag så att produktionen har rätt förutsättningar att leverera med rätt kvalitet och precision.
Som en del av rollen ansvarar du även för kundspecifika inköp kopplade till de artiklar du bereder. Det innebär löpande kontakt med ett mindre antal leverantörer för att säkerställa leveranser.
Du blir en viktig länk mellan kund, leverantörer och produktion och arbetar nära övriga funktioner inom företaget.
Leverantörsbesök förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Så här ser en dag ut hos oss
En vanlig dag handlar om att skapa rätt förutsättningar för produktionen.
Du börjar dagen med att gå igenom inkomna kundunderlag. Därefter arbetar du med att bereda artiklar, skapa och kvalitetssäkra produktionsunderlag samt säkerställa att alla filer och ritningar är redo för produktion.
Som en del av arbetet ansvarar du också för de kundspecifika inköp kopplat till en del kunder. Du har därför löpande kontakt med leverantörer för att säkerställa att rätt produkter och material finns på plats i rätt tid.
Det är ett arbete där:
struktur och noggrannhet är avgörande
du arbetar med många artiklar parallellt
kvalitet alltid går före genvägar
du har ett nära samarbete med både produktion och leverantörerPubliceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Bereda artiklar inför produktion
Ta fram och kvalitetssäkra produktionsunderlag
Hantera kundunderlag och tekniska ritningar
Arbeta i Adobe Illustrator och andra relevanta system
Säkerställa att underlag fungerar i produktion
Ansvara för kundspecifika inköp
Ha löpande kontakt med leverantörer
Genomföra leverantörsbesök vid behov
Samarbeta med olika funktioner inom bolaget för att säkerställa kvalitet och leverans
Vi tror att du har
Erfarenhet av teknisk beredning eller produktionsberedning
God teknisk förståelse
Erfarenhet av att läsa och arbeta med tekniska ritningar
Erfarenhet av Adobe Illustrator eller liknande ritnings-/layoutprogram är meriterande
Erfarenhet av produktionsnära arbete
Erfarenhet av inköp eller leverantörskontakter är meriterande
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss handlar det inte bara om vad du kan – utan också om hur du arbetar, vad som motiverar dig och hur du fungerar tillsammans med andra. Vi söker en person som vill vara en del av verksamheten över tid och som uppskattar att arbeta nära både produktion och leverantörer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och ansvarstagande genomsyrar det dagliga arbetet. Du får en varierad och operativ roll med stort eget ansvar, där du arbetar nära både produktionen och våra leverantörer. Med korta beslutsvägar finns goda möjligheter att påverka det dagliga arbetssättet och bidra till ett företag som fortsätter att utvecklas och växa.
Placering på vårt kontor i Linköping.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: jw@sweprod.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk Beredare Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SweProd Graphics AB
(org.nr 556775-4766)
Industrigatan 15 (visa karta
)
582 32 LINKÖPING Arbetsplats
Sweprod Graphics AB Kontakt
HR
Jennie Wilson jw@sweprod.com 0720850033 Jobbnummer
9983574