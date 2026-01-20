Teknisk assistent på 1614 Strilförsvarskompani till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2026-01-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stimulerande miljö där du ser fram emot att komma till jobbet och där vi alla jobbar mot samma mål? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Om enheten
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon, Strilbataljon, har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar runtom i landet. Strilförsvarskompaniet är flygvapnets största säkerhetsförband med uppgift att skydda strilbataljonens anläggningar.
Huvuduppgiften för strilförsvarskompaniet är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot Flygvapnets ledningssystem. Strilförsvarskompaniet består av Strilförsvarsplutoner, samtliga plutoner nyttjar tekniska sensorer, fordon samt olika typer av vapensystem för att lösa uppgiften. Strilförsvarskompaniet kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor i små enheter med förmågan att verka i hela landet över alla årstider och dygnets alla timmar. Vi verkar under omväxlande fysiska och psykiska förhållanden och ställer därför höga krav på våra anställda gällande fysisk förmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
1614 Strilförsvarskompaniets kompanistab söker dig som besitter erfarenhet och kompetens inom teknisk tjänst. Befattningen som teknisk assistent hos 1614. Strilförsvarskompani innebär att du arbetar främst tillsammans med teknisk chef men även kvartermästaren och logistikassistenten vilka tillsammans utgör en del av kompaniets logistikfunktion. Befattningen innebär mycket varierande uppgifter och varierar mellan att arbeta tätt med logistikfunktionens befattningar men också med plutonerna för att underhålla och vidmakthålla operativ status på kompaniets system och materiel. Andra arbetsuppgifter innefattar att stötta med utbildning, uppföljning, kvalitetssäkring. Din roll är att vara ett stöd inom det tekniska spåret, för teknisk chef och för övriga på kompaniet.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• B Körkort (manuell)
• Genomförd värnplikt eller GMU.
• Två- eller treårigt gymnasium med teknisk inriktning alternativt annan utbildning /kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ, följsam och kan jobba enskilt såväl som i grupp. Du är noggrann och kan samtidigt arbeta under pressade situationer. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Adr grund + klass 1 och tank
• Körkortsbehörighet C, CE
• Militära förarbevis/ truckkort
• El-lära
• Erfarenhet/kompetens inom försvarets datasystem så som PRIO, LIFT.
Övrigt
Anställningsform: GSS/K, tjänsten är en tidsbegränsad anställning upp till 12 år. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Ansökningsprocessen:
Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till Uppsala/F16 för att genomföra rekryteringsdagar innehållande fystester samt intervju. Rekryteringsdagarna är planerade till helgen (lördag-söndag) V.612. Kallelse kommer att skickas ut via mail senast v.611. Om du går vidare kommer vi även att boka in tid för säkerhetsprövning.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Kapten Tobias Paas
E-postadress: tobias.paas@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9693461