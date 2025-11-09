Teknisk Arkitekt / Systembyggare Via Energi AB

VIA Gruppen AB / Datajobb / Linköping
2025-11-09


Via Energi bygger ett nytt typ av energibolag - där elhandel, batterilösningar, solenergi och digital teknik kopplas ihop i ett helhetskoncept.
Vi söker en teknisk arkitekt som vill vara med och bygga hela den tekniska motorn bakom vår framgång.

Om rollen

Du får ansvaret för att designa och bygga Via Energis kompletta systemflöde - från kundens första kontakt till färdig leverans och uppföljning.
Allt ska hänga ihop: sälj, ekonomi, drift, kundportal och automation.
Du skapar en digital infrastruktur som är snabb, stabil och redo att skalas nationellt.

Du ansvarar för att:

Bygga och utveckla företagets systemarkitektur och datamodell.
Koppla ihop interna och externa plattformar till en sömlös helhet.
Utveckla framtidens kundgränssnitt - där kunden ser, styr och följer sin energi i realtid.
Identifiera nya tekniska lösningar som stärker affären och effektiviserar flöden.
Säkerställa att hela kedjan - från lead till faktura - fungerar automatiskt, säkert och mätbart.
Agera strategiskt bollplank i frågor kring teknik, skalbarhet och innovation.

Vi söker dig som

Har erfarenhet av att bygga eller leda utveckling av komplexa digitala system.
Tänker affärsmässigt och har förståelse för hur teknik påverkar lönsamhet.
Har helikopterperspektiv - men trivs med att själv bygga när det behövs.
Är nyfiken, strukturerad och gillar att skapa nytt snarare än att förvalta gammalt.
Trivs i en miljö där idéer snabbt omsätts i handling.

Vi erbjuder

En strategisk nyckelroll i ett snabbväxande bolag där teknik och affär möts.
Du arbetar direkt med styrelse och ledning och får stort mandat att forma hela den digitala infrastrukturen - från kundens gränssnitt till interna flöden.

Publiceringsdatum
2025-11-09

Så ansöker du
Skicka ansökan till jobb@viaenergi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VIA Gruppen AB (org.nr 559027-2992)
Ryckelösa 3 (visa karta)
585 61  LINGHEM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Via Energi AB

Jobbnummer
9595540

