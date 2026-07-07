Teknisk applikationsförvaltare, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-07-07
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Vi söker dig som vill arbeta med teknisk applikationsförvaltning och göra skillnad i vården!
På Södertälje sjukhus, ansvarar enheten Digitalisering och eHälsa för att våra IT-leverantörer levererar tjänster som möter vårdverksamhetens behov på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.
Teknisk applikationsförvaltare (TAF) till Digitalisering och eHälsa på Södertälje sjukhus:
Som teknisk applikationsförvaltare arbetar du med förvaltning och vidareutvecklar system ur ett tekniskt perspektiv för att tillhandahålla optimalt IT-stöd för Södertälje sjukhus verksamheter. Du stöttar med kompetens kring systemets tekniska infrastruktur, integrationer och teknisk kravställning.
Du jobbar nära medarbetare i digitalisering och eHälsa samt Medicinsk Teknik (MT) tillsammans bildar ni en grupp som utvecklar området och verkar tvärfunktionellt främst i beställarfunktionen. Rollen innebär även ett nära samarbete med vårdverksamheten och våra externa leverantörer.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att:
Kravställa kring infrastruktur och integrationer för att säkerställa att systemen är optimalt bestyckade utifrån verksamhetens behov
Upprätta förvaltnings- och aktivitetsplan
Planera och följa upp budget inom ditt ansvarsområde
Följa upp arbeten som utförs av Södertälje sjukhus och regionens leverantörer för att säkerställa att verksamheternas behov tas tillvara
Bidra till en hållbar IT-miljö på Södertälje sjukhus
Leda och/eller delta i uppdrag inom IT/MT
Dina personliga egenskaper:
Som person är du självgående, ansvarstagande och prestigelös. Du trivs att samarbeta med andra, både inom enheten men även med andra delar av verksamheten och våra leverantörer.
Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa nya goda relationer samt att du kan organisera och driva arbeten självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller liknade samt erfarenhet av IT eller som vi bedömer som likvärdig
• God administrativ förmåga, struktur och initiativförmåga
• Utvecklad kommunikationsförmåga och servicekänsla för samarbete med vårdpersonal
• Dokumenterad hantering av systemuppgraderingar, konfigurationsändringar och problemhantering
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av system som används inom vården samt applikationsförvaltning
• Arbete som IT-specialist och/eller teknisk projektledare
• Arbete med medicinteknik
• Arbete inom Region Stockholm
• Arbete inom hälso-och sjukvård
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södertälje sjukhus, IT-MT avdelning, IT-avdelning Kontakt
Jan Ottervald jan.ottervald@regionstockholm.se 08-12324000 Jobbnummer
9995307