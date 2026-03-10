Teknisk ansvarig till växthusodling
2026-03-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Pepino Växthus AB i Helsingborg
Pepino Växthus bedriver en modern gurkodling i Påarp utanför Helsingborg. Idag odlar vi gurka på cirka 32 000 m2 växthusyta. Under hösten 2026 kommer vi att installera odlingsbelysning på halva anläggningen, vilket gör att vi kommer att odla gurka året runt.
Under säsong är vi idag cirka 20 anställda och vi fortsätter att utveckla vår verksamhet. Nu söker vi en tekniskt kunnig person som vill ta ansvar för den tekniska driften av anläggningen.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som tekniskt ansvarig kommer du att arbeta med drift, skötsel och underhåll av anläggningens tekniska system, bland annat:
Växthusteknik och klimatstyrning
Flispanna och värmesystem
Vatten- och bevattningsanläggning
Maskiner och övrig teknisk utrustning
Löpande underhåll och felsökningKvalifikationer
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Erfarenhet inom något av följande områden är meriterande:
Mekanik
El
VVS
Drift eller underhåll av tekniska anläggningar
Samtidigt lägger vi större vikt vid rätt person än exakt erfarenhet.
Flexibel roll
Tjänsten kan i stor utsträckning utformas efter rätt person. Om du även har intresse för odling, produktion eller personalledning finns möjlighet att utveckla rollen i den riktningen och ta större ansvar över tid.Övrig information
Anläggningen är i drift alla årets dagar, vilket innebär att jourarbete ingår i tjänsten.
För rätt person erbjuder vi goda anställningsvillkor.
Det finns även möjlighet till en nyrenoverad bostad i mycket trevlig miljö i anslutning till arbetsplatsen.
Språk
Krav på svenska eller god engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: joakim@linneros.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pepino Växthus AB
(org.nr 559319-4615)
Vedelövsvägen 148 (visa karta
)
253 53 PÅARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Joakim Linneros joakim@linneros.se 0735462460 Jobbnummer
9786517