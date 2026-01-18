Teknisk affärsutvecklare inom geoteknik
Vill du arbeta i gränslandet mellan teknik, affärer och hållbart byggande? Hasopor söker geotekniker.
Hasopor AB söker nu en teknisk affärsutvecklare inom geoteknik som vill vara med och påverka hur framtidens mark- och anläggningsprojekt utformas.I rollen fungerar du som teknisk partner till kunder inom bygg- och infrastrukturbranschen. Du är med tidigt i projekten och bidrar med kunskap kring lättfyllnadslösningar och markförstärkning, där både funktion, ekonomi och hållbarhet står i fokus.Arbetet är självständigt med stor frihet, samtidigt som du har stöd av ett kunnigt och engagerat säljteam.
Ditt anställningserbjudande
Du blir en del av en prestigelös organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete. Du arbetar flexibelt och självständigt i en vardag som kombinerar kundmöten, tekniska dialoger och projektarbete, samtidigt som du har kollegor och stöd nära till hands när du behöver det.Publiceringsdatum2026-01-18Arbetsuppgifter
Skapa och vårda relationer med konsulter, entreprenörer och byggherrar i geotekniska frågor.
Ge teknisk rådgivning kring material- och konstruktionsval.
Identifiera och driva affärsmöjligheter genom aktiv bevakning av projekt.
Planera och hålla presentationer, genomgångar och kundbesök ute i projektmiljö.
Arbeta för att Hasopors produkter väljs i relevanta projekt.
Värt att veta
Rollen är flexibel och utgår till stor del från hemmakontor, med resor i tjänsten och återkommande närvaro vid huvudkontoret i Hammar utanför Askersund. Du arbetar självständigt och ingår i Hasopors säljorganisation, där samarbetet är nära trots att teamet är geografiskt utspritt. Arbetet innebär regelbunden kundkontakt samt möten ute i projektmiljö.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom geoteknik, väg- och vatten eller byggteknik, alternativt annan teknisk utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Du har god teknisk förståelse inom geoteknik, exempelvis markförstärkning och grundläggning, och är bekväm i en rådgivande roll i infrastruktur- och anläggningsprojekt.
Du har sannolikt erfarenhet att föra tekniska diskussioner med konsulter, entreprenörer och byggherrar och kan läsa och tolka geotekniska rapporter samt tekniska ritningar som underlag för val av lösning. Rollen innebär arbete i CRM-system och Officepaketet, vilket förutsätter god datorvana. Erfarenhet av projektering inom järnväg eller spårbunden trafik är meriterande. B-körkort är ett krav eftersom tjänsten innebär resor.
Som person är du drivande, tar initiativ och är självgående. Du trivs i en roll där du får påverka, hålla i utbildningar både för kunder, kollegor och andra intressenter samt skapa resultat tillsammans med dina kollegor och kunder.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
