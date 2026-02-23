Teknisk affärsingenjör till WEG Scandinavia!
2026-02-23
Vill du bli del av ett globalt företag med en familjär stämning? Har du erfarenhet av att arbeta med tekniskt avancerade produkter och lågspänningsmotorer? Är du en kommunikativ person som drivs av både tekniskt och kundnära arbete? Ta då chansen att bli teknisk affärsingenjör hos WEG Scandinavia!
Information om tjänsten
Vi söker just nu en teknisk affärsingenjör som vill arbeta nära kunden med industriella drivlösningar. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos WEG Scandinavia. Alla frågor kring tjänsten går direkt till oss på info@pn.se
Om rollen
Som affärsingenjör hos WEG har du en central roll i att stötta och utveckla affärer inom Motion Drives Systems. Du arbetar nära både kunder och interna funktioner inom försäljning och teknik, där du bidrar med din tekniska expertis och affärsmässiga förståelse. I rollen kommer du att arbeta nära WEG:s internationella sälj- och ingenjörsteam, samt fabrikerna runt om i världen.
I rollen arbetar du med merförsäljning och fungerar som tekniskt stöd inom affärsprocessen. Du har direktkontakt med befintliga kunder där du besvarar tekniska frågor. Det kan till exempel innebära att verifiera tekniska krav, kommunicera med fabrikerna och ge säljarna råd om de bästa lösningarna.
Exempel på arbetsuppgifter är att:
Analysera kundbehov och specifikationer
Driva kundkontakten och kontinuerligt arbeta med merförsäljning
Stötta säljarna, bidra med teknisk kompetens och skapa offerter
Bygga och förstärka långsiktiga kundrelationer
Det viktigaste för denna roll är att du är en tekniskt kunnig person med kompetens inom relevant område. Du behöver därför inte ha arbetat med försäljning eller kundkontakt tidigare, men du ska trivas i en kommunikativ roll med stora kontaktytor.
Vi söker dig som har
Minst 2 års arbetslivserfarenhet från tekniska och kundnära roller
Praktisk erfarenhet av arbete med elektronik, lågspänningsmotorer och/eller växellösningar
En relevant teknisk utbildning inom maskinteknik, elteknik eller liknande
God dator- och systemvana
Obehindrade kunskaper i det engelska språket
Vi kommer dessutom att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper då vi tror att det är avgörande för hur väl du kommer att trivas i rollen. Vi ser därför att du är serviceinriktad och socialt utåtriktad då ditt arbete innefattar mycket kundkontakt. Vidare ser vi att du kan hantera flera olika arbetsuppgifter samt att du kan se och skapa nya affärsmöjligheter. Du har dessutom ett brinnande intresse för teknik och drivs av att stötta både kollegor och kunder med din tekniska expertis.
Vad WEG erbjuder
En spännande roll i ett globalt och växande företag
Stora möjligheter till personlig utveckling och kompetensutveckling
Distansarbete 2 dagar i veckan
Fast heltidsanställning med konkurrenskraftig lön
En del av ett team med starkt tekniskt kunnande och med internationellt samarbete
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg, Mölnlycke
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Josefine Kinnmark
