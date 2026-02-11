Teknisk Administratör till kund i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i hjärtat av ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Vi söker nu en erfaren teknisk administratör som vill bidra till utvecklingen av framtidens kollektivtrafik i en komplex, samhällsbärande miljö där struktur, kvalitet och kommunikation är avgörande.
Detta är ett långsiktigt uppdrag inom offentlig sektor med tydlig påverkan på samhällets infrastruktur.
Om rollen
Du blir en central del av en projektorganisation som driver stora investeringsprojekt inom spårburen trafik. Rollen är både strategisk och operativ - du fungerar som navet för information, dokumentation och samordning.
Du arbetar nära projektledning, tekniska specialister och kommunikationsfunktioner och ansvarar för att komplex information blir tydlig, korrekt och målgruppsanpassad.
Det här är rollen för dig som gillar struktur, trivs i en teknisk miljö och har förmågan att göra det komplexa begripligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i och protokollföra möten i större projektorganisationer
Samordna, strukturera och kvalitetssäkra projektinformation
Läsa och hantera avtal samt stödja i administrativa processer
Hantera och driva ärenden kopplade till offentliga handlingar
Samla in och sammanställa komplex teknisk information
Producera och anpassa innehåll för interna och externa kanaler (text, bild och enklare rörligt material)
Stötta projektledning och chefer med analyser, beslutsunderlag och sammanfattningar
Samverka med kommunikationsfunktion
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet eller utbildning inom informationshantering, projektadministration eller teknisk dokumentation
Minst 3 års erfarenhet som teknisk administratör eller liknande roll inom teknikintensiv verksamhet (ex. infrastruktur, transport, IT eller industri)
Dokumenterad erfarenhet av att omvandla komplex teknisk information till tydlig och användaranpassad svenska
Vana att skriva för olika målgrupper - från experter till allmänhet - med hög språklig precision
Erfarenhet av att producera innehåll för flera kanaler
Erfarenhet av att stötta projektledning med analyser och informationsunderlag
Erfarenhet av att leda och protokollföra möten i större organisationer
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet från offentlig verksamhet
Vem är du?
Noggrann och kvalitetsmedveten
Samarbetsorienterad och kommunikativ
Trygg i tekniska sammanhang
Språkligt säker med känsla för tonalitet och målgrupp
Placering & omfattning
Stockholm möjlighet till hybridarbete Heltid 100% (40 timmar/vecka) Uppdragsperiod: Mars 2026 - December 2031 med möjlighet till förlängning.
Vill du vara med och skapa struktur, tydlighet och kvalitet i projekt som påverkar hundratusentals människor varje dag?
Välkommen med din ansökan - sista ansökningdagen är 25 feb!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213382-1836904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9737108