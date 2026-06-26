Teknisk administratör till GIS-enheten
Strängnäs kommun, GIS-enheten / Assistentjobb / Strängnäs Visa alla assistentjobb i Strängnäs
2026-06-26
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GIS-enheten är organisatorisk placerad inom Strängnäs kommuns Samhällsbyggnadskontor som en av sju enheter. Vi är just nu åta engagerade medarbetare med olika kompetenser inklusive enhetschefen. Förutom GIS-frågorna jobbar vi med att bygga upp kommunens primärkarta, stadsmodellen i 3D, mätningsverksamhet, drönarverksamhet, adress och lägenhetsregistret, förvaltar kommunens fastighets och kommuninvånarregister mm. med allt vad det innebär. GIS enheten ansvarar även för det analoga närarkivet med bl.a. förrättningsakter och tomtindelningskartorna.
Vi söker nu en kollega, till en projektanställning mellan 260901-270531.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Strängnäs kommuns Samhällsbyggnadskontor har skrivit på överenskommelse med Lantmäteriet om digitalisering och arkivering av förrättningsakterna samt tomtindelningskartorna och söker därför en dig som ska hjälpa oss med följande:
• Inventering av materialet både vad gäller antal, ordning, märkning, avgränsning mot Lantmäteriets arkiv och kvalitet på materialet.
• Avstämning mot fastighetsregistret (FR) för att se för vilka akter sökdata kan erhållas från FR och för vilka akter FR behöver kompletteras eller sökdata skapas på annat sätt samt därefter erforderliga registreringsåtgärder.
• Sekretessgranskning för att identifiera eventuella säkerhetskyddsklassificerade uppgifter behöver göras av kommunen innan packning sker.
• Materialet behöver sedam packas och skickas till skanningscentralen för skanning.
Hela arbetsprocessen kommer att vägledas av en kontaktperson hos Lantmäteriet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning relevant för uppdraget eller annan relevant utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämpligt.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God vana av att använda IT som stöd i arbetet.
Det är starkt meriterande om du har utbildning inom lantmäteri eller liknande då själva uppdraget har starka kopplingar till lantmäteri.
Vi ser det också som meriterande om du har:
• tidigare erfarenhet/kunskap av arkivarbete.
• erfarenhet av att läsa och förstå förrättningsakterna och tomtindelningskartorna mm,
• använt dig av Lantmäteriets digitala arkiv Arken
• erfarenhet av att medverkat/arbetat inom liknande uppdrag.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Vi söker dig som är noggrann och strukturerad med förmåga att hantera och kvalitetssäkra omfattande material. Du är analytisk och trygg i att tolka handlingar och göra korrekta bedömningar. Vidare är du lättlärd och tar snabbt till dig nya arbetssätt och system. Du uttrycker dig tydligt och kommunikativt och samarbetar väl med både interna och externa parter. Rollen kräver att du är självständig, ansvarstagande och har god digital kompetens. Du trivs med arbetsuppgifter som kräver fokus, precision och uthållighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-05-31 .
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
För arbete med barn/ungdomar skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning. Under våren 2026 har en ny lag trätt i kraft som innebär att även arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning kommer att omfattas av registerkontroll. För dessa tjänster innebär det att slutkandidater, för att vara aktuella för anställning i Strängnäs kommun, måste visa upp utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "220/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/lediga-jobb#/
645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs kommun, GIS-enheten Kontakt
GIS-chef
Nihad Hodzic nihad.hodzic@strangnas.se 0152-29304 Jobbnummer
9979985