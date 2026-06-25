Teknisk administratör till Bravida!
A Hub AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter en varierad roll där du får chansen att utvecklas inom tekniska lösningar, administration och kundkontakt? Brinner du för att ta ansvar och bidra till samhällsnytta samtidigt som du får jobba med ett varmt och härligt team där samarbete står i fokus? Då kan den här möjligheten vara något för dig! Nu söker vi en Teknisk administratör till Bravida i Linköping.
OM ROLLEN
Nu förstärker Bravida sitt team inom kundtjänst och byggtillträden! I rollen som Teknisk administratör kommer du arbeta nära kunder och projektorganisationer, med fokus på att säkerställa trygga och effektiva tillträdeslösningar i samband med byggnationer och ombyggnationer inom Region Östergötland.
Du kommer tillhöra ett sammansvetsat team med kollegor som hjälps åt och stöttar varandra. Du får ta del av en gedigen introduktion med tekniska utbildningar och handledning från kollegor för att komma in i systemen på bästa sätt. Du introduceras även till kunder, externa parter och entreprenörer för att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott samarbete. Därefter får du successivt ta mer ansvar och utvecklas i din yrkesroll. Hos Bravida får du chansen att växa och trivas långsiktigt!
Rollen är varierande och ingen dag kommer vara den andra lik. Tillsammans med dina kollegor prioriterar du ärenden utifrån vad som är viktigast. Du och teamet ansvarar bland annat för följande arbetsuppgifter:
Hantera och administrera tillträden och behörigheter enligt satta rutiner
Samverka med Region Östergötland i bygg- och ombyggnadsprojekt
Beställa nycklar, cylindrar och hantera nyckelrelaterade processer
Utföra revisioner på av kunden utsedda entreprenörer
Ta emot felanmälningar och verkställa arbetsorder, beställningar och rekvisitioner
Åtgärda fel med tillträden och passerkort
Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner
VEM ÄR DU?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser! För att trivas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, nyfiken och relationsskapande för att nå ut till kunderna på bästa sätt. Du är driven och har en stark vilja att lära dig samt är bekväm med att ta egna initiativ. Du är också självgående och van vid att strukturera ditt eget arbete samtidigt som du är samarbetsvillig. Du kommunicerar väl, både internt och mot kund på ett professionellt sätt. Du är stresstålig och trygg i dig själv samt har förmågan att arbeta metodiskt och kvalitetsmässigt trots att oväntade ärenden och uppgifter dyker upp när du minst anar det. Utmaningar ser du som en spännande möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas.
Utöver detta tror vi att följande punkter stämmer in på dig:
Gymnasieexamen
Tekniskt intresse samt en god vana av datorer och system
Goda kunskaper i Windows
Erfarenhet av tjänster med administration och kundkontakt
B-körkort (tjänsten kan kräva resor inom Östergötland)
Flytande svenska, såväl i tal som skrift
Om du har erfarenhet av att arbeta med service, kundtjänst och/eller har arbetat projektbaserat tidigare ser vi det som meriterande.
Tjänsten omfattas av särskilda säkerhetskrav och därför kommer utdrag ur belastningsregistret samlas in.
OM BOLAGET
Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, VVS, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper de sina kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. På kontoret i Tornby jobbar 150 medarbetare och du kommer tillhöra ett team med fyra trevliga kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placering: På Bravidas kontor i Tornby, Linköping.
Arbetstider: Vardagar 8–17 eller 7–16, tiderna varierar över tid.
Anställningsform: Konsultuppdrag på A-hub med goda möjligheter till överrekrytering till kund.
Övrigt: Rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. Vänligen kontakta Love Fransson på love@a-hub.se
vid frågor kring tjänsten eller processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961521-2070020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Stora Torget 3 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9978173