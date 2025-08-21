Teknisk administratör inom mekanik till Forsmark!
Vill du ha ett administrativt jobb där du verkligen gör skillnad? Vi söker en teknisk administratör till Forsmark - en av Sveriges största elproducenter. Har du administrativ erfarenhet och tekniskt intresse? Sök nu!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är den enskilt största elproducenten i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas nationellt. Forsmark arbetar för och har som mål att göra Sverige fossilfritt inom en generation. I denna roll får du vara med och bidra till detta genom att ansvara för den mekaniska dokumentationen av anläggningen.
Tjänsten innefattar att ansvara för att den tekniska dokumentationen är samstämmig med anläggningen. När om- och tillbyggnader samt reporationer av anläggningarna utförs så påverkar det den tekniska dokumentationen, vilket du tillsammans med ditt arbetsteam och konstruktörer korrigerar. Så här beskriver Johan, som arbetar i denna tjänst idag, arbetet:
"Det som gör att jag trivs med min arbetsroll är framförallt de varierande arbetsuppgifterna. En stor del nyfikenhet och detektivarbete är det som färgar arbetsdagen när jag letar bland ritningar och dokumentation. Jag uppskattar variationen i att du arbetar både självständigt med eget ansvar samt att du har möjligheten att jobba i en större gemenskap, antingen i din närmsta arbetsgrupp eller i större projekt."
Du erbjuds
• En arbetsplats med goda möjligheter att hålla en god balans mellan arbete och privatliv
• Utbildning i AutoCAD för att underlätta introduktionen till arbetsuppgifterna
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Detta är ett konsultuppdrag där du kliver in i en instegsroll med möjlighet att växa. Du får coachning och stöd av en engagerad konsultchef, blir en del av vårt konsultnätverk och har möjlighet till en anställning hos Forsmark på sikt.
Dina arbetsuppgifter
• Registrera dokumentationen i dokumenthanteringssystemet samt arkiven för att göra informationen sökbar
• Registrering av apparater och komponenter i anläggningsregistret
• I samband med sammanställning och framtagning av tekniska underlag samarbeta med kvalitetsingenjörer, arkivarier samt detalj- och systemkonstruktörer
• Revidera de ritningar som påverkats av montaget. Exempelvis isometrier, flödesscheman och tillverkningsritningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett tekniskt intresse och teknisk förståelse, gärna med utbildning eller arbetserfarenhet inom produktion eller process
• Har administrativ arbetserfarenhet och god datorvana
• Är flytande i svenska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
Meriterande är om du har erfarenhet av AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor eller likvärdiga programvaror.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest och alkoholtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Forsmark här. Ersättning
